- Ne pridajemo dovoljno značaja. Često se čuje danas su se posvađali, sutra će da se pomire, to se dešava svima i slično. Ne shvata se da nasilju nešto mora da stane na put, ako ne stane ono se nekontrolisano širi. Ova vrsta nasilja raste do femicida. Neko mora da reaguje i pokloni pažnju, a to su institucije, policija i Centar za socijalni rad pre svega - kaže Mršević.