Prošlo je 20 godina od najmonstuoznijeg zločina, koji će Srbija zauvek pamtiti. Trogodišnju Katarinu Kaju Janković zverski je silovao, a potom i ubio emotivni partner njene majke 50-godišnji Mališa Jevtović.

- Ja sam nju srela u Kaznopopravnom zavodu u prvom paviljonu, kada sam otišla na izdržavanje kazne. Ona je bila sa mnom u sobi, gde ima osam kreveta, osam žena. Spavala je preko puta mene. Da ne znam delo koje je počinila, ne bi nikada ni posumnjala. Takve osobe su u zatvoru veoma zaštićene, za razliku od ostalih. Njima ne smeš da kažeš "monstrum". Oni ako odu da kukaju kod prevaspitne službe, verovaće im se. Ona je radila u krojačnici i bila je jedna od onih koje su dobile sertifikat da su završile za šivača i krojača.

Ni po čemu nije njen izgled i ponašanje ukazivalo na to da je ona zapravo počinila jedan stravičan zločin za koji je osuđena:

- Kada je vidite, ne bi nikad posumljali, ona je nasmejana. Pisala je pisma, imala je osobe s kojima se dopisivala iz muških zatvora. Ja sam joj čak jednom prilikom pitala "šta planiraš kad izađeš"? Rekla mi je da planira da se uda i da rodi dete. Ja sam joj pitala "a ko će tebi da dozvoli da ti rodiš dete posle ovoga", ona je samo odgovorila "a ko će da mi zabrani"?

Ognjanovićeva ističe da je Ana Filipović negirala svoju krivicu, te da nikada nije priznala zločin:

- Pitali smo je par puta da li je to počinila i kako može da živi sa tim. Ona tvrdi da nije. Ja sam joj pitala, ali nismo imali pravo da je pritiskamo mnogo, jer onda dovedemo sebe u probleme. Jednom prilikom je dospela informacija da je njen taj partner naudio sebi. Ona je se obradovala. Dve godine, to dete nema ni deset kila, da je silovana, da je svašta nađeno nešto to je strašno. Svake godine je emotivana godišnjica od tog događaja na televizoru. Ona je tad ustala da ugasi televizor i rekla nam da nemamo pravo da gledamo - kaže Ognjanović.

Advokat koji je prvi preuzeo slučaj Mališe Jevtovića, Slaviša Makai, otkrio je za Kurir televiziju zašto je branio čoveka, koji je počinio ovaj gnusni zločin:

- Moram reći da je izuzetno teško bilo doneti odluku u pogledu zastupanja i odbrane. Posebno jer je to bio događaj koji do tada nije bio zabeležen na ovim prostorima, koji je izazvao mnogo emotivnog naboja uopšte, jer je potresao celu naciju, i gde ste već posle nekoliko dana od hapšenja imali osudu u javnosti, osudu od strane političara, pa i do predsednika države koji je komentarisao ovaj kritični događaj. U takvoj situaciji, između onoga ličnog i profesionalnog, ja sam se opredelio za profesionalno, jer sam položio zakletvu da ću pružiti svu pomoć koju mogu da pružim licima koje se nađu u takvoj ili sličnoj situaciji i odlučio sam se da se takve odbrane prihvatim - kaže Makai i dodaje:

- Mališa Jevtović je meni rekao kako on nije počinio to što mu se stavlja na teret. I to je ponavljao više puta. Tražio sam da bude iskren, da mi kaže sve šta i kako je. I obzirom da je negirao takvu odbranu, ja sam mogao i morao da stanem uz reči moga branjenika. I mi smo počeli sa odbranom da on nije počinio delo koje mu je stavljeno na teret. Pa bio je izložen pogrdama pa čak i napadima. Bio je izložen i tome da bude fizički napadnut od strane zatvorenika jer je došao žigosan sa onim da je učinio nešto maloletnom detetu.

