Prokleta sudbina

- Danijel se na jezeru kupao i ranije. Poznavao je teren. Ocu je pre tragedije rekao da će da ode sa društvom na kupanje. Međutim, bivši suprug mu je rekao da ne ide. Danijel se složio sa tim i rekao da se čuo sa dedom i da će ići da ga poseti. Takav je bio dogovor. Danijel se sa dedom, mojim ocem, čuo oko 15 časova i on je bio poslednja osoba sa kojom je razgovarao na telefon. Moja porodica otišla je na groblje povodom Zadušnica, a ja sam sa suprugom bila već na groblju gde smo davali desetogodišnji pomen njegovoj ćerki koja je preminula nakon teške bolesti. Sudbina, na isti dan smo izgubili decu - kaže nam u jednom dahu sagovornica i dodaje sa knedlom u grlu:

"Majo, udavio se Dača"

- Danijelov otac me je negde oko 16 časova pozvao i rekao: "Majo, Dača se udavio!" Zanemela sam. Ispalo mi je najmlađe dete iz naručja. Istrčala sam na put i tražila ko će da me vozi da idem dole na jezero. Ubrzo sam sa suprugom sela u kola i otišli do jezera.