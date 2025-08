Duša mi je tužna

- Četrnaest godina, sine moj. Ruka se nije umorila od milovanja tvoje slike, ali je željna da te oseti, to drago lice i oštru kosu. Oči mi nisu presušile od suza iako sam ti obećala da neću plakati, ali su željne tog najlepšeg osmeha da zasija u njima. Duša mi je tužna, ali topla jer je puna tebe. Srce sporije kuca, previše ga je tuga potrošila , ali se nekom čarolijom dopunjava svakog dana, jer ne želiš da prestane da kuca. Kako bi onda kucalo tvoje da mene nema, kako bi ti živeo ovako snažno da ja ne dišem. Ko će drugi ako ne majka - piše na početku objave Lukine majke, gde dodaje:

- Obećala sam ti, sine moj. Ne smem nikada da odustanem. Nemoj mi reći da ne plačem, jer ne mogu da zaustavim ovu reku suza. Koliko sam te željna, samo da te zagrlim. Milo moje, dobro i nevino. Znaš koliko te često uz svoje molitve zamišljam na nebeskim poljima, u cveću i beskraju, nasmejanog I srećnog. I jedino što želim, jer znam da ne mogu da te vratim, jeste da budeš tamo srećniji od svih nas ovde. Da te ne muče moje suze i tuga, jer znam da znaš koliko se trudim da živim život sa osmehom, iskrenim kakav je tvoj bio, da volim onako kako si ti to umeo, i da verujem da će sve ovo jednoga dana biti izbrisano u beskraju. Da ćemo ponovo biti zajedno, zagrljeni sa dušama, bez bola i tuge. Ne priznajem rastanke i nikada neću, sine moj. Ja sam te rodila, ne mogu mi te uzeti zauvek. Volim te odavde do beskraja, tvoja Maki - piše u prvoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Jak kao stena, a u duši mekan

- Avgust 2011. godina, vreli dan od ranog jutra. Veliki praznik Blaga Marija. Noć pre ostao je dugo sa svojim drugovima ispred zgrade. Kao da se opraštao sa njima. Bio je uzbuđen i srećan, čekao ga je trening nakon dvadeset dana mirovanja zbog povrede ramena. Mnogo je voleo Američki fudbal. Bio je jak kao stena, ali u duši mekan poput pamuka. Uspavao se. Obično sam ustajala da ga odvezem, ali tog jutra nije hteo. Bila sam bolesna i danima ležala, lomila me je visoka temperatura - navodi na počeku druge objave neutešna majka i priseća se kobnog jutra kada se njen život zauvek promenio.

Nismo se pozdravili

Jedina uteha...

- Od Lukinih stvari koje je imao sa sobom tog kobnog trenutka vraćeno mi je sve, osim krvave odeće. Iz bermuda su izvadili novac koji sam mu dala za doručak. Nije stigao da kupi i pojede. Stvari čuvam i dan danas. Ranac na kome je otkinut učkur i koji je dokaz da mu je prišao previše blizu i podvukao ga pod kamion. Jedina uteha mi je da je sve bilo u sekundi i da nije osetio bol. Sve ostalo zapisano na papiru obdukcionog nalaza pročitala sam jednom i nikada više. Dva dana nisam mogla da progovorim nakon što sam to čitala. Umrla sam tada drugi put.

- Da niju bilo njih, ne znam kako bi sve to preživela. Sudiju su zamenikli i dodelili grugog, ali ništa više ni od njega nisam očekivala. Sve što sam želela je da ne lažu, ne izmišljaju, ne gove neistinu, jer moj Luka nije moga da im odgovori i kaže da to nije tako. A dobro smo znali da nije. Nije mi bilo bitno koliko će provesti u zatvoru jer to neće vratiti mog Luku. Ali verovala sam u pravdu zbog mladog života od 18 godina - navela je Lukina majka i objasnila da je kamiondžija osuđen.