Slušaj vest

Nišlija Marko Milošević, zvani Rosi, osuđen je na osam godina zatvora u Minhenu zbog dilovanja veće količine narkotika!

Milošević je osuđen posle ekspresnog suđenja, koje je trajalo svega sedam dana.

- Srbin je uhapšen u maju mesecu i tereti se da je organizovao kriminalnu grupu koja je predavala narkotike. Kako se navodi u optužnici, grupa na čelu sa osuđenim Srbinom je učestvovala u preprodaji 42 kilograma kokaina na teritoriji Gornje Bavarske - prenose nemački mediji.

Prilikom hapšenja Miloševića 19. maja, kod njega nije pronađena droga, ali su istražitelji došli do brojnih dokaza koji ga terete za krivično delo za koje je krajem jula i osuđen.

- Milošević tokom čitavog postupka nije iznosio odbranu, sve vreme se branio ćutanjem - kaže izvor.

Marko Milošević Rosi Foto: Facebook

Istraga trajala mesecima

Tužilaštvo je navelo da je državljanin Srbije organizovao mrežu za preprodaju narkotika, koja je delovala na teritoriji Nemačke najmanje godinu dana.

- Istraga je trajala mesecima, prikupljeno je dovoljno dokaza koji su doveli do hapšenja Miloševića. Optužbe se odnose na period od 2020. godine do 2021. godine. Dokazi ukazuju na to da je imao dobro razrađenu mrežu kurira koji su narkotike, mahom kokain i manju količinu marihuana, rasturali za njega i pronalazili kuopce, odnosno krajnje korisnike - navode mediji iz nemačke.

Marko Milošević Rosi Foto: Facebook

Branilac osuđenog Srbina, prof.dr Jan Bokemil rekao je za nemačke medije da se ovde radi o krupnijem slučaju.

- Tužilaštvo u Traunštajnu je podiglo optužnice za ukupno 29 slučajeva prodaje zabranjenih supstanci, radi se o ozbiljnijem slučaju navodne trgovine drogom. Moj klijent se nije izjašnjavao o krivici, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - rekao je posle jednom suđenja advokat Bokemil.

Inače, tužilaštvo je za Marka Miloševića tražilo kaznu od 12 godina zatvora za krivično delo trgovina opojnim drogama.

- Međutim, na kraju ekspresnog sudskog postupka, Milošević je osuđena na znatno manju kaznu, na osam godina zatvora - preneli su nemački mediji. Osuđeni je odmah po izricanju presude upućen na izdržavanje zatvorske kazne.

Inače, suđenje niškom narko-bosu bilo je izuzetno praćeno u nemačkim medijima. On je u sudnicu dovođen iz pritvora okružen stražarima. Obučen u farmerke i košulju, u rukama je imao fasciklu sve vreme, a dok je sedeo na optuženičkoj klupi bio je staložen i pažljivo je slušao izlaganje tužioca, advokata i sudije.

Foto: Facebook

Na meti policije

Inače, državljani Srbije često su na meti nemačke policije, pošto u toj državi "ordiniraju" mnoge kriminalne grupe sa Balkana. Poslednje u nizu hapšenja dogodilo se u decembru prošle godine kada je pala organizovana kriminalna grupa koja je švercovala drogu na relaciji Nemačka-Srbija. Tada je privedeno 10 osumnjičenih na teritoriji Srbije i Nemačke, a među njima je bilo nekoliko naših državljana.