Uprava policije (UP) je 11. juna saopštila da je D.R., državljanin Srbije, uhapšen u Podgorici , te da mu se na teret stavlja krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici sa posledicom teške telesne povrede , u sticaju sa krivičnim delom omogućavanje uživanja opojnih droga, na štetu A.V. Takođe je podnet i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog zanemarivanja deteta partnerke A.V, po članu 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

- Nadamo se da će tužilaštvo i sudovi imati razumevanja da ovo nije bio slučaj porodičnog nasilja, niti su živeli zajedno – to nam nije poznato. Kada bi se zaista radilo o porodičnom odnosu, verovatno bismo bili bliski, čuli se, obilazili na slave, rođendane, veselja... Tada bi i mi, kao laici, mogli reći da je reč o porodičnom nasilju. Međutim, za nas je ovo svirepo ubistvo koje nikada neće biti oprošteno. Imamo puno povjerenje u tužilaštvo i sudove. Naš advokat je uključen u celokupan slučaj, kao i Centar za ženska prava - rekao je brat tragično nastradale.

- Skoro dva meseca je provela u komi, boreći se za život, dok je kod kuće uzalud čekalo troje dece. Njena smrt i njihova patnja prolaze nezapaženo, društvo kao da je otupelo na ovaj rat protiv žena koji se u formi femicida vodi u našim porodicama, ali i u javnosti. Jer kad država i vlast dopuštaju da ovakvi zločini i ono što im prethodi, prođu bez reakcije, bez ijedne riječi, bez odgovornosti i bez ideje da se barem deca žrtava zaštite i zbrinu, kad žene žive u strahu da će prijava nasilja značiti još gori napad, kada institucije zakasne – to nije niz "izolovanih slučajeva", to je sistemska, kontinuirana kampanja zastrašivanja i potčinjavanja, to je političko nasilje kojem je izloženo više od polovine stanovništva, samo zvog svog pola. Izloženi su mu i svi oni koji zavise od žena i njihove brige, prvenstveno deca. Dosta je!!! - kazala je Raičević na Fejsbuku.