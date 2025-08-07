Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici danas je, 7. avgusta, nastavljeno suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad dve porodilje, Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković.

Suđenje je počelo u 9 časova, a suđenju prisustvuju obe oštećene žene koje do sada nisu dale iskaz pred sudom.

Na prethodnom ročištu, održanom 27. maja, Jelena Ivković je bila prisutna, ali nije saslušana, dok se Marica Mihajlović nije pojavila. Njena advokatica, Marina Mijatović, ranije je izrazila očekivanje da će se klijentkinja pojaviti na narednom ročištu, što se danas i dogodilo.

Ginekolog M. M. tereti se za teško delo protiv zdravlja ljudi, odnosno nesavesno pružanje lekarske pomoći, kao i za krivično delo zlostavljanja i mučenja.

Optužnica navodi da je tokom porođaja Marici Mihajlović naneo fizičke povrede, vređao je na nacionalnoj osnovi i pretio joj, što je, prema tvrdnjama tužilaštva, doprinelo smrti njene bebe.

Jelena Ivković prijavila je sličan obrazac nehumanog postupanja, iako njen porođaj nije imao smrtnog ishoda.