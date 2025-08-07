Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici danas je, 7. avgusta, nastavljeno suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad dve porodilje, Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković.

Suđenje je počelo u 9 časova, a suđenju prisustvuju obe oštećene žene koje do sada nisu dale iskaz pred sudom.

Okrivljeni ginekolog u pratnji advokata Foto: Kurir, Kurir/D.Š.

Na prethodnom ročištu, održanom 27. maja, Jelena Ivković je bila prisutna, ali nije saslušana, dok se Marica Mihajlović nije pojavila. Njena advokatica, Marina Mijatović, ranije je izrazila očekivanje da će se klijentkinja pojaviti na narednom ročištu, što se danas i dogodilo.

Ginekolog M. M. tereti se za teško delo protiv zdravlja ljudi, odnosno nesavesno pružanje lekarske pomoći, kao i za krivično delo zlostavljanja i mučenja.

img20240125wa0121.jpg
Marica Mihajlović Foto: Nemanja Nikolić

Optužnica navodi da je tokom porođaja Marici Mihajlović naneo fizičke povrede, vređao je na nacionalnoj osnovi i pretio joj, što je, prema tvrdnjama tužilaštva, doprinelo smrti njene bebe.

Jelena Ivković prijavila je sličan obrazac nehumanog postupanja, iako njen porođaj nije imao smrtnog ishoda.

Podsetimo, na prethodnom ročištu okrivljeni je bio nasmejan i vidno raspoložen, krivicu je negirao i tvrdio da je krivica na drugima i da mu neko sve podmeće.

Ne propustiteDruštvoLekaru za akušersko nasilje preti do 12 godina zatvora! Marica: Moje dete je pod zemljom, nadam se da će ga osuditi! Skakao mi je po stomaku, vikao, pretio...
collage-copy.jpg
Društvo"Moje dete je pod zemljom, a on šeta na slobodi, nadam se da će biti optužen": Potvrđena optužnica protiv ginekologa, a Maričine reči kidaju dušu!
collage-copy.jpg
Društvo"Skakao mi je po stomaku, udarao, pretio..." Da li će stravičan slučaj akušerskog nasilja dobiti epilog? Pilipović: Zataškavaju greške lekara, niko ih ne prizna
Nemanja Todorović i Marica Mihajlović.jpg
DruštvoSMENA RUKOVODSTVA BOLNICE U SREMSKOJ MITROVICI NAKON SVIH SMRTI KOJE SU POTRESLE SRBIJU! Drago: Moja deca više nemaju majku!
sremska-mitrovica-nemanja-nikolic-beta-printscreen.jpg