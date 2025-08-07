Slušaj vest

U samo četiri akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Sremskoj Mitrovici, koje su sprovedene u poslednje dve nedelje, zaplenjen je kokain vredan više od pet miliona evra!

Sa ulice je sklonjeno preko 50 kilograma ove droge, a uhapšeno je osmoro osumnjičenih.

Kako je Kurir pisao, prvu veliku akciju u kojoj je zaplenjena i najveća količina od 20 kilograma kokana, pripadnici Uprave kriminalističke policije izveli su 23. jula po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prva zaplena



- Druga zaplena, od 12 kilograma kokaina dogodila se samo sedam dana kasnije, 30. jula na teritoriji Sremske Mitrovice. U trećoj zapleni, 5. avgusta, po nalogu VJT u Beogradu policija je pronašla 8 kilograma kokaina i 17 litara amfetamina, a samo dan kasnije u Beogradu je zaplenjeno još 12 kilograma kokaina - podseća izvor Kurira.

Prema njegovim rečima u četiri akcije uhapšeno je ukupno osam osoba koje se sumnjiče za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

- Čak tri velike zaplene u samo dve nedelje dogodile su se na teritoriji Beograda. Ukupna vrednost zaplenjene droge prelazi iznos od pet miliona evra. Tržište droge, ozbiljno je uzdrmano, jer je neko ostao bez velikog novca, a jasno je da nadležni daju svoj maksimum da se droga otkriva i oduzima - objašnjava naš sagovornik.

U četiri velike akcije zaplenjeno više od 50 kilograma kokaina



Zaplenjen kokain, kako je Kurir pisao, imao je različite utisnute logoe - divlju patku, lika iz crtanog filma, natpise "Lely", "Monastery", "Bugati", "Fedeks".

Policija je tokom hapšenja i pretresa prostorija koje koriste osumnjičeni narko dileri, zaplenila i više automobila, novac i mobilne telefone.

- Zaplena preko 50 kilograma kokaina i to većim delom u Beogradu je ozbiljan udarac za podzemlje - kaže izvor Kurira.

Još uvek zvanično nije saopšteno da li se uhapšeni kod kojih je pronađena droga, dovode u vezu s nekom kriminalnom grupom, ili su radili "samostalno".

Direktor policije: Velike zaplene od početka godine Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je juče da je za sedam meseci ove godine zaplenjeno ukupno više od 2,18 tona droge, od čega je oko 1,8

tona marihuane, oko 137 kilograma kokaina i 18,8 kilograma heroina, dok je otkrivena i 41 laboratorija za proizvodnju droge.

Podsetimo, najveći rat klanova u Evropi, sukob kavačkog i škaljarskog klana počeo je 2014. upravo zbog nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana. Trgovinom drogom, kako tvrdi tužilaštvo, bavila se i kriminalna grupa Veljka Belivuka koja je uhapšena 2021.godine, a dve godine kasnije razbijen je i balkanski kartel, jedna od najvećih svetskih kriminalnih grupa koja je navodno kokain kupovala direktno u Južnoj Americi i zatim ga prekookeanskim brodovima prebacivala u Evropu.

- Kokain se najčešće doprema u luke u Holandiji ili Grčkoj, a potom se distribuira dalje. Njegova cena dostiže višestruko veću vrednost kada stigne u zemlje Evrope, od one koje velike narko-grupe plaćaju u Južnoj Americi, jer imaju troškove transporta, takozvanog "izvlačenja" a potom i prebacivanja do krajnje destinacije - objašnjava sagovornik Kurira.

Zaplenjen kokain



Različite kriminalne grupe, kako dodaje, koriste različite oznake na paketima.