Slušaj vest

Senad Jusović (48) iz okoline Tutina nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre dva dana u blizini Diseldorfa u Nemačkoj.

Nesreća se dogodila 5. avgusta oko 12 časova, a prema informacijama koje se mogu pročitati na nemačkim medijima, do udesa je došlo nakon sudara vozila u kom je bio Tutinac i kamiona.

- Tutinac je, prema navodima svedoka nesreće, želeo da skrene levo u ulicu Zur Placmile, a dva automobila su bila ispred njega i čekala zbog gužve koja se stvorila u saobraćaju. Međutim, prvi vozač u koloni je propustio kamion koji je dolazio iz suprotnog smera, a u tom trenutku, Tutinac je izašao iz kolone i navodno, direktno se zakucao u kamion - navode tamošnji mediji i dodaju:

Zadobio teške povrede

- Naš državljanin je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezen je u bolnicu. Međutim i pored svih napora lekara je preminuo. Telo je prevezeno na obdukciju. Istraga povodom nesreće je u toku i ona će utvrditi sve detalje udesa u kom je Tutinac nastradao.

Vest o srmti Senada Jusića potresla je kako njegovu porodicu i prijatelje, tako i celu zajednicu u Tutinu i Nemačkoj, gde je godinama živeo i radio.