Lopovi bez srama su pljačkali grobnice, i to tako što su otvarali drvene grobove i dirali pokojnike okićene zlatom, skidajući sa njih sve što vredi

- Da, otvoreno je oko 40-ak grobnica u kojima su sahranjeni pripadnici romske populacije. Počinioci su otvarali drvene sanduke ili sa limenih, u predelu glave pokojnika, razbijali staklo. Krali su nakit ili novac.Važno je reći da nijedno telo, odnosno ostaci, nisu oskrnavljeni. U toku je istraga - ispričali su iz "Higijene Zaječar" i dodali da policija gotovo svakodnevno dolazi na groblje radi rešavanja ovog slučaja.

Međutim, ono što je iznenadilo jeste informacija kada se dogodio nemili događaj.

- Sve se to desilo pre mesec i po ili dva dana - kažu oni

Iz ogranka JKP "Higijena" kažu da je istraga pomalo otežana jer groblje nema video nadzor a ni sve kapije nisu "u funkciji".

U planu je, otkrivaju, da bude raspisan tender za posao uvođenja i kamera i sređivanje kapija.

