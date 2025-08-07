OVO JE TINEJDŽER KOJI JE UBIJEN U BUJANOVCU: Maloletnik mu zario nož u grudi, motiv zločina sukob 2 porodice?! (foto)
Arbenit M. (19) ubijen je u masovnoj tuči koja se dogodila u Bujanovcu. Njega je, kako se sumnja, nasmrt izbo nožem šesnaestogodišnjak
Mladić Arbenit M. (19) iz Bujanovca izboden je nasmrt u masovnoj tuči koja se dogodila 6. avgusta, kada su se sukobile dve grupe u Bujanovcu, zbog, kako se sumnja, nerazrašjenih porodičnih računa iz prošlosti!
Njega je, kako smo ranije pisali, nasmrt nožem izbo šesnaestogodišnjak.
- Radi se o vrlom imućnim porodicama u Bujanovcu, obe porodice imaju privatne biznise, Arbenit je radio u porodičnoj firmi, oni uglavnom vrše transport robe po inostranstvu, pa sumnjamo da bi motiv mogućeh sukoba moglo da bude, upravo, rivalstvo među njima, sujeta ili nešto slično - kaže izvor koji poznaje prilike u ovom gradu.
Kako smo ranije pisali, grupa mladića se jurila po gradu, a potom je u kasnim satima, došlo i do masovne tuče.
Arbenit je, kako je potvrdilo Više javno tužilaštvo iz Vranja, podlegao povredama u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.
- U krvavom obračunu jedan tinejdžer je izvadio nož i zario ga više puta u grudi mladiću - kaže izvor.
U Višem javnom tužilaštvu u Vranju kažu i da se u Zdravstvenom centru u Vranju zbrinuti ostali učesnici događaja.
- Radi se na utvrđivanju okolnosti događaja i identifikaciji izvršioca krivičnog dela ubistvo i drugih krivičnih dela protiv života i tela zbog povreda koje se identifikuju kod drugih učesnika - kažu iz VJT u Vranju.
Od Arbenita se na društvenim mrežama opraštaju neutešna porodica i prijatelji.
- O svetlosti mojih očiju, sestrina dušo, kako si nas tako rano napustio? Naš šećer, sve nas je tako rano napustio. Uskoro ćemo se sresti u raju... - napisala je neutešna sestra ispod fotografije sa natradalim bratom.
Podsećamo da je u ovom teškom sukobu, pored Arbenita koji je tragično izgubio život, teške povrede zadobio i njegov brat, koji je na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.