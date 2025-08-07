Slušaj vest

Mladić Arbenit M. (19) iz Bujanovca izboden je nasmrt u masovnoj tuči koja se dogodila 6. avgusta, kada su se sukobile dve grupe u Bujanovcu, zbog, kako se sumnja, nerazrašjenih porodičnih računa iz prošlosti!

Njega je, kako smo ranije pisali, nasmrt nožem izbo šesnaestogodišnjak.

- Radi se o vrlom imućnim porodicama u Bujanovcu, obe porodice imaju privatne biznise, Arbenit je radio u porodičnoj firmi, oni uglavnom vrše transport robe po inostranstvu, pa sumnjamo da bi motiv mogućeh sukoba moglo da bude, upravo, rivalstvo među njima, sujeta ili nešto slično - kaže izvor koji poznaje prilike u ovom gradu.

Kako smo ranije pisali, grupa mladića se jurila po gradu, a potom je u kasnim satima, došlo i do masovne tuče.

Arbenit je, kako je potvrdilo Više javno tužilaštvo iz Vranja, podlegao povredama u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

- U krvavom obračunu jedan tinejdžer je izvadio nož i zario ga više puta u grudi mladiću - kaže izvor.

U Višem javnom tužilaštvu u Vranju kažu i da se u Zdravstvenom centru u Vranju zbrinuti ostali učesnici događaja.

- Radi se na utvrđivanju okolnosti događaja i identifikaciji izvršioca krivičnog dela ubistvo i drugih krivičnih dela protiv života i tela zbog povreda koje se identifikuju kod drugih učesnika - kažu iz VJT u Vranju.

Ovo je ubijeni mladić u Bujanovcu Foto: Printskrin/Facebook

Od Arbenita se na društvenim mrežama opraštaju neutešna porodica i prijatelji.

- O svetlosti mojih očiju, sestrina dušo, kako si nas tako rano napustio? Naš šećer, sve nas je tako rano napustio. Uskoro ćemo se sresti u raju... - napisala je neutešna sestra ispod fotografije sa natradalim bratom.