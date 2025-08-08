Slušaj vest

Iva Zvicer, ćerka jednog od najtraženijih begunaca, Radoja Zvicera koja je uhapšena jer je na delu puta u blizini Kotora na kom je dozvoljena brzina od 50 kilometara na sat vozila čak 124, nije prva iz poznate crnogorske familije koja se našla na udaru zakona.

Najpoznatiji i najtraženiji je njen otac Radoje Zvicer, za kojim je raspisano nekoliko crvenih poternica Srbije i Crne Gore. Na teret mu se stavlja da je organizator kriminalne grupe - kavačkog klana, šverc velike količine kokaina, brojne likvidacije i druga teška krivična dela.

Prema zvaničnim podacima, poslednji put je u Crnoj Gori viđen 2021. Navodno, teritoriju susedne države u kojoj mu u Kotoru živi porodica, napustio je neposredno pre raspisivanja poternice.

- Nedavno, u julu, crnogorska policija pretresala je objekte koji se nalaze u vlasništvu njegove porodice na crnogorskom primorju, ali nije saopšteno da li je i šta pronađeno - podsetio je sagovornik Kurira.

Majka Ive Zvicer, Tamara, dobro je poznata javnosti i više puta se nalazila ne meti policije.

U okrobru prošle godine tivatska policija oduzela je Tamari Zvicer skupoceni džip "audi Q8", čeških registarskih oznaka, jer je proverom utvrđeno da taj automobil potražuje Interpol, jer je ukradeno 2023. Tada je iz crnogorske policije saopšteno da se "Tamara Zvicer u evidenciji Uprave policije vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori".

- Tada je protiv supruge Radoja Zvicera podneta prekršajna prijava, a vozilo joj je trajno oduzeto. Reč je o džipu čija je vrednost oko 65.000 evra - pisali su crnogorski mediji.

Godinu dana ranije, blokirani su joj i bankovni računi, jer se sumnjalo da novac na njima potiče od kriminala.

Njena ćerka, sada je takođe prekršajno kažnjena i to sa 175 evra, merom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.

U avgustsu prošle godine, protiv Tamare Zvicer je podneta i krivična prijava, zbog sumnje da je bez prijave gradnje i građevinske dozvole izvodila radove, odnosno gradila put u Kotoru.

Njeno ime pominjalo se i posle spektakularne krađe iz deopoa Višeg suda u Podgorici, kada su kradljivci prokopali tunel od jedne zgrade do suda i iz njega odneli brojne predmete, među kojima je navodno bio i mobilni telefon Tamare Zvicer.

Inače, i posle raspisivanja poternice za Radojem, Tamara Zvicer i njene ćerke nastavile su da budu veoma aktivne na društvenim mrežava. Redovno objavljuju fotografije kako iz Crne Gore tako i sa luksuznih putovanja, iz noćnih izlazaka i druženja sa prijateljima.

- Članovi porodice Zvicer objavljuju i fotografije i snimke sa gala proslava koje organizuju, najčešće pored mora u Kotoru. Na tim snimcima bile su ranije i pevačice Edita Aradinović i Marina Visković, koje su im uveseljavale goste na slavljima - podseća naš sagovornik.

Inače, Tamara Zvicer je javnosti postala poznata posle pokušaja ubistva njenog muža Radoja Zvicera u maju 2020. u Kijevu u Ukrajini. Na snimku sa sigurnostih kamera, vidi se kako Tamara Zvicer istrčava iz zgrade sa pištoljem u rukama i puca na napadače na njenog muža.

Ovaj njen "potez" kasnije su, prema presretnutoj Skaj komunikaciji veličali pripadnici kavačkog kalna. U jednom razgovoru koji Radoje Zvicer vodi u junu 2020. sagovorniku prepričava kako je njegova žena potegla pištolj.

Zvicer: Kako bi ih žena istresla.

Sagovornik: Ženi buraz, kapa do poda. Samo da nisu pobegli, svaka čast kraljici!

Bračni par je posle pokušaja likvidacije proteran iz Ukrajine i neko vreme zajedno su, navodno, boravili u Crnoj Gori. Njenom suprugu svaki trag se izgubio u aprilu 2021. godine kada je izbegao hapšenje u Kotoru.

Nekoliko meseci pre toga, Tamara Zvicer se porodila i tada su im u gostima, na babinama, bili Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Po povratku iz Crne Gore Belivuk i Miljković su uhapšeni.