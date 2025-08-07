Slušaj vest

Sveštenstvo ove bogomolje doskočilo je lopovima tako što su postavili sigurnosne kamere.

Zahvaljujući njima, otkriveno je kako je sinoć u obijena kutija za dobrovoljne priloge.

A onda, zahvaljujući i brzoj reakciji policije i snimcima sa sigurnosnih kamera, lopov je uhapšen.

Ovo, nažalost, nije prvi put da se ovakvi incidenti dešavaju u crkvi u Tršiću.

U prethodnom periodu zabeleženo je više pokušaja krađe, što je izazvalo zabrinutost meštana i vernika.

Upravo zbog toga, jedna ugledna loznička porodica, poznata po svom dugogodišnjem radu u privredi i društveno odgovornom delovanju, donirala je crkvi kompletan sistem video nadzora.