Evo ko je zaslužan
SRAMAN SNIMAK IZ CRKVE U TRŠIĆU: Meštani i vernici zabrinuti, a kamere su REŠILE SVE! Doskočili su svima, usledila MUNJEVITA akcija policije (VIDEO)
Novi sraman čin u crkvi u Tršiću srećom je snimljen sigurnosnim kamerama.
Slušaj vest
Sveštenstvo ove bogomolje doskočilo je lopovima tako što su postavili sigurnosne kamere.
Zahvaljujući njima, otkriveno je kako je sinoć u obijena kutija za dobrovoljne priloge.
A onda, zahvaljujući i brzoj reakciji policije i snimcima sa sigurnosnih kamera, lopov je uhapšen.
Ovo, nažalost, nije prvi put da se ovakvi incidenti dešavaju u crkvi u Tršiću.
U prethodnom periodu zabeleženo je više pokušaja krađe, što je izazvalo zabrinutost meštana i vernika.
Upravo zbog toga, jedna ugledna loznička porodica, poznata po svom dugogodišnjem radu u privredi i društveno odgovornom delovanju, donirala je crkvi kompletan sistem video nadzora.
(Kurir.rs/Telegraf/Zozi infomedia/Preneo: Đ. M.)
Reaguj
Komentariši