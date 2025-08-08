Slušaj vest

Indonežanski istražitelji pre nekoliko dana radili su rekonstrukciju mafijaškog ubistva Srbina Živana Radmanovića (32) kog su egzekutori izrešetali pre dva meseca u luksuznoj vili na egzotičnom ostrvu Bali.

Maskirani napadači, podsetimo, 14. juna, pola sata posle ponoći, čekićem su razbili vrata vile i upali u kupatilo gde je bio Radmanović. Sasuli su kišu metaka u njega, a on je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj Sanar Ganim (35) ranjen sa sedam hitaca. Egzekutori su pobegli nakon zločina na skuterima, a samo nekoliko dana kasnije u velikoj akciji indonežanske policije uhapšene su ubice i logističar - Darsi Dženson (27), Džoškun Mevlut (23) i Topou Paša Midolmor (37).

Lisice, fantomke i zatvorska uniforma

- Okrivljeni za brutalnu likvidaciju pre nekoliko dana opet su napustili ćeliju i sa lisicama na rukama i nogama izašli kako bi istražitelji uradili rekonstrukciju zločina, koja je bila veoma medijski propraćena. Kako se može videti na brojnim fotografijama i video snimcima osumnjičeni su imali crne fantomke preko lica, narandžaste majice koje su deo zatvorske uniforme - prenose mediji sa ostrva.

Osumnjičene ubice sa istražiteljima na rekonstrukciji zločina Foto: 9news.com.au Printscreen

Australijanci koji se za ovo krivično delo suočavaju sa smrtnom kaznom oko vrata su nosili table na kojima piše osumnjičeni 1, 2 i 3. Kake se može videti istražitelji su ih po kiši i nevremenu vodili od lokacije do lokacije, kako su ubice tih dana razrađivali pakleni plan egzekucije. Pa je tako logističar koji je nabavio prevoz i potrebni alat u prodavnici tokom rekonstrukcije ulazio u lokal, gde je pokazivao istražiteljima sa koje police je uzeo čekić, kablove i sve ostale predmete koje su napadači, njegovi saradnici koristili za ubistvo. Sve što je osumnjičeni kupio u radnji stavio je u ceger koji je nosio na leđima.

1/8 Vidi galeriju Rekonstrukcija zločina na Baliju Foto: 9news.com.au Printscreen

Tokom višečasovne rekonstrukcije ubice i njihov logističar dovezeni su pred vilu, gde su kobne noći čekićem razvalili vrata i naoružani do zuba pucali na žrtve. Stavljali su i kacige preko crnih fantomki koje su nosili, držali su i crne torbe u kojima su imali alat i oružje. Takođe, sa lisicama na rukama osumnjičeni su odveli policiju i u kukuruzna polja nedaleko od vile gde su bacili pištolje. Kiša koja je lila i nevreme nisu sprečili istražitelje da odrade rekonstrukciju koja je jedan od ključnih dokaza protiv okrivljenih kojima preti kazna smrti.

Sukob u podzemlju

Slučaj ubistva Srbina na ostrvu je pod budnim okom javnosti, pa je tako pre nekih 20 dana održana i konferencija za medije gde je kriminalna grupa dovedena na konferencija. Šef indonežanske policije tada je naveo je da zločin najverovatnije ima veze sa pozadinom sukoba u podzemlju Melburna, ali nije želeo da daje neke druge informacije.

Radmanović i njegova supruga Foto: printscreen/društvene mreže

Kako je naveo, istraga je i dalje u toku, a ono što je otkrio jeste da su Radmanovićeva supruga, preživeli Australijanac i njegova supruga, odnosno svastika likvidiranog Srbina premešteni u štek stan gde ih čuva indonežanska policija.