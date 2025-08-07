Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros pre 10 časova na putu Svilajnac–Despotovac, u blizini Troponja.

Kako Kurir nezvanično sazanje, u sudaru su učestovala tri vozila, a šest osoba zadobilo je lakše telesne povrede, među njima i jedno dete. Povređenima je ukazana medicinska pomoć i oni se nalaze van živote opasnosti.

Na fotografijama sa lica mesta, vidi se da su vozila koja su učestvovala u nesreći smrskana.

Foto: TV centar

Podsetimo, još jedna saobraćajna nesreća dogodila se jutros u mestu Plažane u opštini Despotovac u kojoj je stradao muškarac (89).

Saobraćajna nesreća, kako saznajemo, dogodila se jutros oko sedam časova kada je putničko vozilo marke ,,ford" sletelo sa puta, a u vozilu je zatečen muškarac bez znakova života koji je upravljao tim vozilom.

Sumnja se da je uzrok smrti vozača to što mu je pozlilo, a što je dalje prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, što znači da smrt vozača nije usledila kao posledica nezgode.