U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković. Reč je o prvom suđenju u Srbiji koje se vodi za ovakvo krivično delo sa smrtnim ishodom, pošto su obe bebe preminule.

Obe žene danas su po prvi put dale svoje iskaze pred sudskim većem, svedočeći o događajima iz porodilišta u Sremskoj Mitrovici.

Jelena Ivković, koja je na ročište stigla trudna, teško je podnela ispitivanja.

Marica Mihajlović i Jelena Ivković bile podrška jedna drugoj Foto: Dijana Šćekić

- Teško je izdržati, pogotovo pošto sam trudna. Teško je izdržati ovakva suđenja. Ovde nisam videla ni trunku empatije - rekla je za Kurir Jelena posle suđenja na kom se našla oči u oči sa okrivljenim ginekologom.

Njene reči dodatno su dobile na težini kada je, tokom svedočenja druge oštećene, Marice Mihajlović, ustala i pružila joj čašu vode.

Naime, Marica Mihajlović nije mogla da sakrije suze, već na samom početku davanja izjave, jasno pokazujući kroz kakvu traumu prolazi.

- Videli ste da mi je bilo teško. Prolazim ponovo kroz isto - rekla je Mihajlovićeva, a potom je jasno i glasno dodala:

- Čekamo pravdu. Ništa drugo ne tražimo. Samo da odgovara.

Optužnica tereti ginekologa M. M. za nesavesno lečenje i zlostavljanje i mučenje, što je u slučaju Marice Mihajlović, prema navodima tužilaštva, dovelo do smrti novorođenčeta.

Okrivljeni ginekolog M. M. sa svojim advokatom Foto: Kurir

Jelena Ivković svedočila je da je porođaj bio "nasilan", da su doktor, babice i drugo osoblje vršili fizički pritisak lakatovima na njen stomak, uz bolove koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti. Nije imala vidljive povrede, ali je istakla da je niko nije informisao ni lečio na adekvatan način, a kiseonik je dobila tek na kraju porođaja.

Marica Mihajlović je u svom iskazu iznela najtežu optužbu - da joj je lekar M. M. tokom porođaja rekao: "Ćuti, Cigančice!". Tvrdila je da je zbog neadekvatnog postupanja i snažnog pritiska na stomak beba progutala plodovu vodu i mekonijum, te da je preminula usled oštećenja mozga. Ispričala je i da je imala modrice, nagnječenja rebara, da je teško disala mesecima, i da su joj noge bile vezane do kraja porođaja.

Advokati posle sudjenja u Sremskoj Mitrovici Izvor: Dijana Šćekić

Obe porodilje su izjavile da CTG uređaji nisu tumačeni, da nisu dobijale kiseonik i infuziju u kritičnim trenucima, kao i da su bile pod pritiskom - bukvalno, telom. Mihajlovićeva je rekla i da je lekar pritiskao stomak laktom i podlakticom od grudnog koša ka dole, dok su sestre radile isto sa bočnih strana.

Odbrana optuženog lekara je osporavala verodostojnost njihovih izjava, ukazujući na selektivno pamćenje, dok su svedokinje navele da su prošle kroz težak psihološki period i da su mnogi trenuci ostali u magli upravo zbog pretrpljene traume.

Jučerašnje suđenje trajalo je dva i po sata, a sledeće je zakazano za 23. septembar. Narednog puta biće saslušani i preostali svedoci.