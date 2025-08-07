Slušaj vest

Muškarac Blagoja Tasić iz Lebana tragično je nastradao juče tokom rada u šumi, dok je sekao drva

- Blagoja je ovih nekoliko dana išao u šumu kako bi spremio drva za ogrev. Uvek je bio oprezan i vodio je računa, ali sudbina je čudo... Nije imao određeno zaštitno odelo i kacigu kako bi ga sačuvalo neke povrede, jer naš narod ne voli da nosi opremu, a možda je ona mogla da mu spase glavu - kaže naš sagovornik i dodaje:

Sve se desilo u trenutku

- Navodno, tokom seče na nesrećnog čoveka palo je stablo i priklještilo ga. Meštani pričaju da je nekoliko ljudi bilo s njim u šumi, ali nažalost niko od njih nije mogao da mu pomogne, jer se sve desilo u trenutku

Tasić je prilikom nesreće zadobio teške telesne povrede i lekari su i pored svih napora samo mogli da konstatuju smrt. Telo je poslato na obdukciju, a uviđaj je trajao satima. Teren je bio nepristupačan, pa je uviđaj iz tog razloga potrajao.

Prema rečima meštana, nesrećni čovek je bio vredan, pošten i porodičan čovek koji je svima pomogao. Voleo je da se druži, vozi motore, a bio je i cenjen prevoznik, koji je nekada znao i besplatno da preveze i pomogne nekome kome je pomoć potrebna. 

Na društvenim mrežama porodica i prijatelji se opraštaju od njega potresnim porukama. "Saučešće, divna porodico", "Počivaj u miru naš Bale, "Neka te Bog primi u raj, jer tamo pripadaš", "Ljudi kao ti se ne zaboravljaju, putuj sa anđelima" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na mrežama povodom smrti Blagoja Tasića. 

Ne propustiteHronikaTRAGEDIJA U SELU KRAJ NIŠA: Čovek nastradao u šumi! Stablo palo na njega i usmrtilo ga
profimedia0001636572.jpg
HronikaPRIJATELJ GA POZVAO DA OČISTE NJEGOVO IMANJE PA NASTRADAO! Komšije otkrile stravičnu sudbinu tinejdžera kog je priklještio viljuškar u Zrenjaninu
Ognjen Santova.jpg
HronikaOVO JE TINEJDŽER (17) IZ ZRENJANINA KOG JE PRIKLJEŠTIO VILJUŠKAR! Drugari raščišćavali imanje kada je došlo do velike tragedije, na mestu ostao mrtav (Foto)
Ognjen Santova.jpg
HronikaTRAGEDIJA U ZRENJANINU, POGINUO MALOLETNIK U PREVRTANJU BAGERA: Sa njim u vozilu bio još jedan mladić, policija i Hitna pomoć na licu mesta
hitna-pomoc-noc-3.jpg