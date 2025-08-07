ŽENU SKINUO GOLU, VEZAO JE LANCIMA I ZAKLJUČAO U KUĆI: Uhapšen nasilnik (44) iz Zemuna, tereti se za jezivo zlostavljanje!
Osumnjičeni E.Z. (44) uhapšen je i po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje
Policija u Zemunu uhapsila je E.Z. (44) zbog zlostavljanja i mučenja žene E.M. (39).
Nezvanično, jezivo zlostavljanje prijavljeno je u sredu policiji. Po nalogu tužilaštva nasilniku je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.
Kako se saznaje, nesrećnu ženu nasilnik je skinuo golu, vezao lancima i tukao.
- Posle jezivog zlostavljanja on ju je zaključao u kuću i izašao. Žena je uspela da smogne snage i nasilnika prijavi policiji. O slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu - kaže izvor blizak istrazi.
Praveći se kao da se ništa nije dogodilo, E.Z. je izašao iz kuće i nesrećnu i poniženu ženu zaključao.
Motiv ovog stravičnog zlostavljanja još nije poznat.
Nezvanično, nasilniku je pisana krivična prijava zbog nasilja u porodici.