Slušaj vest

Danas je u Bujanovcu sahranjen Arbenit M. (19), mladić koji je preminuo nakon što je izboden u masovnoj tuči koja se dogodila 6. avgusta u ovom gradu. Za njegovo ubistvo osumnjičen je maloletnik iz Velikog Trnovca, kome je određen pritvor do 30 dana.

"Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Draga braćo, prijatelji i dobronamernici, obaveštavamo vas da je Arbenit M. sin i unuk preminuo. Sahrana će se obaviti danas, u četvrtak 7. avgusta, nakon ikindije-namaza, na gradskom groblju u Bujanovcu. Porodici izražavamo najdublje saučešće. Neka mu se Allah smiluje i podari mu Džennet", napisano je u objavi na društvenim mrežama.

Takođe prijatelji i članovi porodice objavljuju fotografije sa tragično preminulim mladićem među kojima je i njegova sestra koja je objavila njihovu zajedničku fotografiju.

"Svetlosti mojih očiju, sestrina dušo, kako si nas tako rano napustio? Naš šećer, uskoro ćemo se sresti u raju", napisala je ona.

Određen pritvor osumnjičenom

Pošto je reč o maloletniku (16), predmet je prebačen u Viši sud u Vranju, gde će postupak voditi sudija za maloletnike. U selu Veliki Trnovac, odakle je osumnjičeni, policija trenutno obezbeđuje porodičnu kuću ovog dečaka, navodi se u pojedinim medijima.

- Priča se da su u sukobu učestvovali njegov otac i stric, te da su, kada su saznali da je Arbenit M. preminuo u Nišu, pobegli iz Vranja i prešli na Kosovo. Ne zna se sa sigurnošću da li je to tačno, ali se govori da su se danima ranije jurili kolima i sukobljavali zbog starih međuporodičnih problema - naveo je jedan od meštana.

Neki stanovnici strahuju i od potencijalne krvne osvete, uprkos tome što je ovaj običaj u velikoj meri iskorenjen.

- Te porodice imaju kriminalnu prošlost i spremne su na sve. Prvo se mislilo da je otac osumnjičenog ubio mladića, ali izgleda da to nije istina. Ipak, zašto bi bežali, ako nemaju šega da se plaše - pitaju se meštani ovog sela.

Podsetimo, u noći između utorka i srede došlo je do masovne tuče dve grupe u Bujanovcu, navodno zbog starih porodičnih nesuglasica. Više osoba zadobilo je povrede, a jedan od tinejdžera je, kako se sumnja, tokom sukoba izvukao nož i više puta ubo Arbenita M. u grudi. Mladić je prevezen u UKC Niš, gde je uprkos naporima lekara preminuo. Njegov brat je takođe zadobio teške telesne povrede i nalazi se na lečenju u ovoj ustanovi.

"U Zdravstvenom centru u Vranju zbrinuti su i drugi povređeni, a postupak se vodi za krivična dela ubistvo i druga dela protiv života i tela", naveli su iz tužilaštva.