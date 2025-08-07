na lice mesta brzo stigle ekipe Hitne pomoći
SRBI POVREĐENI U SNAŽNOJ EKSPLOZIJI U GRČKOJ: Grunulo u privatnom smeštaju, PRIVEDENA VLASNICA OBJEKTA! Petoro naših državljana zadobilo povrede, jedan kritično
Turisti iz Srbije povređeni su u stravičnoj eksploziji koja se dogodila u smeštaju u Aprovalti u Grčkoj!
Povređeno je petoro naših državljana, a prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do eksplozije plinske boce u smeštaju.
Nesreća se dogodila danas, u poslepodnevnim časovima, u privatnom smeštaju kod Soluna. Jedan od srpskih turista zadobio je teške telesne povrede.
Do eksplozije je došlo oko 15 časova, a na lice mesta su brzo stigle ekipe Hitne pomoći, koji su povređene Srbe odvezle u bolnicu.
Prema prvim saznanjima, teške opekotine zadobio je muškarac star oko 40 godina.
Policija je privela vlasnicu privatnog smeštaja. U pitanju je žena stara 86 godina.
Kurir.rs/Telegraf
