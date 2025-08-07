Slušaj vest

Turisti iz Srbije povređeni su u stravičnoj eksploziji koja se dogodila u smeštaju u Aprovalti u Grčkoj!

Povređeno je petoro naših državljana, a prema nezvaničnim saznanjima, došlo je do eksplozije plinske boce u smeštaju.

Nesreća se dogodila danas, u poslepodnevnim časovima, u privatnom smeštaju kod Soluna. Jedan od srpskih turista zadobio je teške telesne povrede.

Do eksplozije je došlo oko 15 časova, a na lice mesta su brzo stigle ekipe Hitne pomoći, koji su povređene Srbe odvezle u bolnicu.

Prema prvim saznanjima, teške opekotine zadobio je muškarac star oko 40 godina.

Policija je privela vlasnicu privatnog smeštaja. U pitanju je žena stara 86 godina.

Kurir.rs/Telegraf

