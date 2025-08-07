Slušaj vest

Petoro državljana Srbije povređeno je u stravičnoj eksploziji koja se danas, oko 15 časova, dogodila u jednom privatnom smeštaju u Asprovalti.

Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac star 41 godinu zadobio je teške telesne povrede u vidu teških opekotina.

Srbi povređeni u eksploziji plinske boce u Grčkoj Foto: Drustvene Mreže

Svi su kolima Hitne pomoći prebačeni u bolnicu.

Navodno je došlo do eksplozije plinske boce, a u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Na fotografijama sa lica mesta vidi se da je na objektu pričinjena velika materijalna šteta. Od siline eksplozije odvaljene su rešetke na prozorima, a roletne su letele metrima unaokolo.

Četvoro naših državljana navodno je zadobilo povrede u vidu posekotina od stakla koje je puklo u eksploziji, dok je muškarac (41) zadobio teške opekotine na više mesta na telu.

Policija je privela vlasnicu smeštaja, staru 86 godina.

Kurir.rs/Telegraf

