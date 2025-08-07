Slušaj vest

Petoro srpskih turista, koji su povređeni u eksploziji koja se oko 15 časova dogodila u jednom privatnom smeštaju u Asprovalti su dobrog stanja i medicinski su zbrinuti.

Oni su kolima Hitne pomoći prebačeni u bolnicu, odakle je saopšteno da su svi dobro.

Kako prenose grčki mediji, među povređenima su 26-godišnja žena sa opekotinama prvog stepena na 20 odsto tela i 41-godišnji muškarac sa opekotinama prvog i drugog stepena na 40 odsto. Obojica su prevezeni u bolnicu Papanikolau.

Oglasio se lekar

Kako je preneo Telegraf, doktor Zdravstvenog centra gde su prevezeni ostalo troje, saopštio je da su povređeni Srbi u dobrom stanju, ali trenutno nema zvanične potvrde.

- Sve je u redu. Moj kolega ih je pregledao, dao uputstva šta dalje da rade i otpušteni su na kućno lečenje. Iako je postojala indicija da je jedna osoba zadobila teške povrede, to srećom nije slučaj - rekao je lekar iz bolnice Zdravstvenog centra Nea Metodos za Telegraf.rs.

On je potvrdio da su srpski državljani dovezeni nešto posle 15 časova po lokalnom vremenu.

Podsetimo, sumnja se da je u smeštaju došlo do eksplozije plinske boce, ali će nakon uviđaja biti poznato više detalja.

Grčki mediji su ranije preneli da je muškarac star oko 40 godina zadobio teške povrede u vidu opekotina.

Policija je privela vlasnicu smeštaja, ženu staru 86 godina.

Kako se može videti na fotografijama sa lica mesta, od siline eksplozije odletele su rešetke na prozorima i roletne.

Na licu mesta je prisutno i vatrogasno vozilo.