Budvanin Marko Ljubiša Kan ranjen je danas na bazenu hotela u Pržnu, nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja, potvrdili su "Vijestima" očevici.

Ne njega je navodno, pucao gost hotela.

Prema istim informacijama, Kan je prethodno bio u društvu, koje se potom razišlo, a kada je ostao sam, jedna osoba, koja je takođe bila na hotelskom bazenu, zapucala je ka njemu.

Policija je na licu mesta, dok se traga za napadačem. 

Kurir.rs/Vijesti

