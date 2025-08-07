Slušaj vest

Reper Stefan Đurić Rasta, uhapšen je 2. avgusta u Ohridu pre nego što je trebalo da ode na svoj nastup u ovom gradu. Kako je Kurir saznao, kod njega je pri pretresu pronađena i oduzeta opojna droga marihuana, zbog čega je bio zadržan u policijskoj stanici i protiv njega je podneta krivična prijava.

Rasta je rekao da mi je najveći uspeh u životu što sam sa njim bio u ćeliji, kaže Aleksandar Isirinović, bivši osuđenik koji je ćeliju delio sa pevačem kada je 2020. godine bio uhapšen u Srbiji.

Upravo je cimer repera u tom periodu, za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji, otkrio kako je sve to izgledalo.

- Devetog decembra 2020. bio sam pritvoren u Centralnom zatvoru. Petnaestak dana sam bio u karantinu. Nakon karantina rekli su mi ideš kod Raste da te psihički stabilizuje. Ja sam u tim trenucima bio pod jakom teškom terapijom, bio sam veoma usporen, skoro kao biljka. Kada sam ušao u ćeliju, jako sam se obradovao što ću prvi put u životu upoznati Rastu i videti ga. Kada sam ušao u ćeliju, ja sam iskreno svima njima rekao i zašto sam tu i šta sam ranije radio i kako se osećam - započeo je Isirinović, pa nastavio:

- To je možda bila greška jer su to zloupotrebili protiv mene u smislu da sam za sve njih morao da ribam podove sa peškirom. Nisu dozvoljavali da mnogo spavam, ipak treba i da budem aktivan. Što se tiče Raste, kao da mu je bilo žao, ali opet on je sve to dozvoljavao. On se tu o svemu pitao. Preko njega su išle i sve novine u zatvor i hrana i piće. On je delio sve sa nama. Bio je često veoma promenljivog raspoloženja. Znači, čas je bio jako nervozan i besan, a čas bi bio jako veseo i u trenucima kad bi bio besan i nervozan, to bi uglavnom bilo kada se sa nekim svađao. Recimo, sa jednim cimerom se svađao oko Veljka Belivuka. Jedan cimer je rekao da je Velja Nevolja delio deci drogu, a Rasta je planuo, samo što se nisu pobili, tražio je da povuče tu reč.

Bivši cimer Raste je odgonetnuo šta je još čuo o Veljku Belivuku od poznatog repera:

- Rekao je za Velju Nevolju da je dobar čovek i da ne diluje deci drogu, ništa više o njemu.

Potom je ispričao anegdotu oko korišćenja supstanci:

- Evo ovako, što se tiče supstanci, jedan cimer imao je zubobolju i on bi dobio bensedin. On je namerno tražio bensedin, uzimali su bensedin i oni su to mrvili i šmrkali, dakle Rasta i taj cimer. Meni je to bilo jako smešno, ali bio sam svestan da je u zatvoru zabranjeno drukanje. Nije dobro to raditi jer brzo se sazna, onda važe posebni tretman i onda to nikako ne bih sebi dozvolio.

Rasta je otpevao pesmu koju je Isirinović napisao 2016. godine:

- Voleli smo često da pevamo. Dao sam ideju da pevamo pesme Sinana Sakića i on i ja smo obožavatelji lika i dela Sinana. Izbegavao je da peva svoje pesme. Znači njegove pesme uopšte nije pevao, pevao je uglavnom narodne i svidela se jedna moja numera koju sam pisao 2016. i on bi to često pevao. To su delovi boravka gde je on bio dobro raspoložen. Međutim, često je bio nervozan jer nije bio siguran kada će da izađe jer advokat mu je često davao više informacija. Uspeo je da prekvalifikuje da nije distribucija nego da je to samo posedovanje i onda se došlo na ideju o ciframa koliko je neophodno da on izađe. Govorilo se od 50.000 do 150.000 evra da on izađe iz zatvora. On bi bio jako ljut i besan kada bih ja njemu rekao da je marihuana droga.

Otkrio je da li je Rasta u zatvoru zaista pisao pesme:

- Kada sam bio u pritvoru sa njim, nisam video da piše pesme jer ih je već tada imao napisane. Imao je svesku i napisane teksotve. Ponekad ga je posetila Ana Nikolić. Malo je pričao o tome, a često ga je posećivao advokat. Posle svake posete advokata bio bi nervozan. Rasti se nije svidelo što je bio sa mnom u ćeliji jer sam bio usporen zbog terapija, pa se dešavalo da napravim neku grešku.

