Tragedija
MLADIĆ (26) POKUŠAO DA UGASI VATRU, PA STRADAO Tragedija kod Bovanskog jezera: Hitna pomoć uzaludno pokušala reanimaciju
Do požara je došlo danas u popodnevnim časovima u okolini Bovanskog jezera, nadomak Sokobanje
Mladić (26) stradao je u požaru koji je danas popodne izbio u okolini Bovanskog jezera.
Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila nisko rastinje proširila se na šumu, a odatle na vikend naselje.
- Mladić je pokušao da ugasi vatru ali se ugušio dimom. Hitna pomoć je uzaludno pokušala reanimaciju - navode izvori upoznati sa ovim događajem.
Na terenu su i dalje vatrogasne ekipe koje se bore sa vatrom.
Kurir.rs/Nova
