Mladić (26) stradao je u požaru koji je danas popodne izbio u okolini Bovanskog jezera.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila nisko rastinje proširila se na šumu, a odatle na vikend naselje.

- Mladić je pokušao da ugasi vatru ali se ugušio dimom. Hitna pomoć je uzaludno pokušala reanimaciju - navode izvori upoznati sa ovim događajem.

Na terenu su i dalje vatrogasne ekipe koje se bore sa vatrom.

