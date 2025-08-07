Slušaj vest

Nakon eksplozije boce sa tečnim gasom u iznajmljenim sobama u Asprovalti kod Soluna, prilikom čega je povređeno petoro turista iz Srbije, u ovom gradu, među građanima, zavladala je panika.

Naime, mnogi su opisali strašne scene kojima su svedočili.

Jedan očevidac opisao je da je video ljude koji su imali posekotine od stakla.

- Video sam ljude u panici, povređene od stakla - rekao je on.

Srbi povređeni u eksploziji plinske boce u Grčkoj Foto: Drustvene Mreže

Kako je ispričala jedna žena, ona je čula eksploziju i odmah došla na mesto na kom je došlo do iste.

- Bila sam jako uznemirena. Napolju su bili povređeni, jako sam se uznemirila - rekla je.

Dvoje povređenih, jedno od njih muškarac sa opekotinama prvog i drugog stepena na otprilike 40 odsto tela i žena sa opekotinama prvog stepena na 20 odsto tela, prebačeni su od strane spasilaca EKAV-a u stabilnom stanju u Opštu bolnicu Soluna "Georgios Papanikolau".

Eksplozija se dogodila neposredno posle 15:00 časova, ali detalji o incidentu trenutno nisu poznati.

Policija je uhapsila 86-godišnju vlasnicu smeštaja.

Nadležni organi trenutno istražuju uzroke nesreće.

Kurir.rs/Protothema

