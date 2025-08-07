"VIDEO SAM LJUDE U PANICI, POVREĐENE OD STAKLA" Očevici eksplozije u Grčkoj, u kojoj su povređeni srpski državljani: Napolju su bili, uznemirila sam se (FOTO)
Kako je ispričala jedna žena, ona je čula eksploziju i odmah došla na mesto na kom je došlo do iste.
Nakon eksplozije boce sa tečnim gasom u iznajmljenim sobama u Asprovalti kod Soluna, prilikom čega je povređeno petoro turista iz Srbije, u ovom gradu, među građanima, zavladala je panika.
Naime, mnogi su opisali strašne scene kojima su svedočili.
Jedan očevidac opisao je da je video ljude koji su imali posekotine od stakla.
- Video sam ljude u panici, povređene od stakla - rekao je on.
- Bila sam jako uznemirena. Napolju su bili povređeni, jako sam se uznemirila - rekla je.
Dvoje povređenih, jedno od njih muškarac sa opekotinama prvog i drugog stepena na otprilike 40 odsto tela i žena sa opekotinama prvog stepena na 20 odsto tela, prebačeni su od strane spasilaca EKAV-a u stabilnom stanju u Opštu bolnicu Soluna "Georgios Papanikolau".
Eksplozija se dogodila neposredno posle 15:00 časova, ali detalji o incidentu trenutno nisu poznati.
Policija je uhapsila 86-godišnju vlasnicu smeštaja.
Nadležni organi trenutno istražuju uzroke nesreće.
