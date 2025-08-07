Saobraćajna nesreća
TEŽAK SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA U ZEMUNU Vozila u potpunosti uništena, delovi svuda po putu: NAFTA RAZLIVENA PO PUTU (FOTO)
Do sudara dva vozila je došlo u popodnevnim časovima u Glavnoj ulici u Zemunu
Večeras je došlo do sudara gradskog autobusa i automobila u Zemunu.
Kako navodi Instagram stranica "192_rs" do saobraćajne nesreće je došlo u Glavnoj ulici, a kako se vidi na fotografijama pričinjena je veća materijalna šteta.
Prema prvim informacijama, jedna osoba je povređena, dok se nafta razlila po kolovozu.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nije poznato.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
