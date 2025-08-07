Slušaj vest

Večeras je došlo do sudara gradskog autobusa i automobila u Zemunu. 

Kako navodi Instagram stranica "192_rs" do saobraćajne nesreće je došlo u Glavnoj ulici, a kako se vidi na fotografijama pričinjena je veća materijalna šteta. 

Prema prvim informacijama, jedna osoba je povređena, dok se nafta razlila po kolovozu. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nije poznato. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaTEŽAK SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA U NIŠU Povređeno dvoje putnika, prevezeni u UKC: Poznat stepen povreda
samoubistvo-pokus-censored.jpg
HronikaSUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA NA STAROM PUTU NIŠ - LESKOVAC: Troje povređenih kod nekadašnjeg motela Atina (FOTO)
366451_250407.00_13_41_17.Still001.jpg
HrvatskaNOVI DETALJI TEŠKE NESREĆE U HRVATSKOJ: Dve osobe poginule, 31 povređena u sudaru autobusa i automobila (FOTO)
Screenshot 2025-05-04 123012.jpg
HronikaSUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA KOD VRDNIKA Treće vozilo sletelo s puta izbegavajući nesreću (FOTO)
17428459691684158180cacak-saobraćajna-policija-fotorina.jpg