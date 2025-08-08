Slušaj vest

To se vidi na snimku koji je isplivao u javnost nakon pokušaja ubistva Marka Ljubiše Kana na bazenu, u sklopu jednog hotelskog kompleksa u Budvi.

Video-zapis pokazuje napadača koji se prikrao niz stepenice, pucao u Kana i pobegao pored bazena.

Ljubiša je ranjen ali nije životno ugrožen.

Prema nezvaničninim informacijama, Kan je bio u širem društvu, ali je pre pucnjave ostao s Ognjenom Kažanegrom, takođe osobom koja je u policijskoj evidenciji označena kao operativno interesantno lice.

On nije povređen u pucnjavi.

Kan je označavan kao bezbednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao.

Smatra se bliskim škaljarskom kriminalnom klanu.

Marko Ljubiša Kan više puta izbegao likvidaciju

Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji. Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda pripremao njegovu likvidaciju.

Kako se navodi u optužnici, Zvicer je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda, sredinom 2020. godine u Crnoj Gori i Srbiji organizovao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana.

Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara Foto: Privatna Arhiva

Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić. Ilić i Savić, podsetimo, uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija sprečila likvidaciju Kana.

Inače, Ilić i Savić uhapšeni su u štek stanu u Budvi, a tokom suđenja su negirali krivicu

Međutim, prema srpskoj optužnici protiv Zvicera i Vušovića, Savić je navodno posle privođenja odmah pristao na saradnju s crnogorskom policijom i otvorio im svoj Skaj telefon, zbog čega su odlučili da likvidiraju i njega u pritvoru u Bijelom Polju.

Prema optužnici, isplanirali su da ga otruju cijanidom koji je Zvicer nabavio u Bugarskoj i predao ga Vušovićevim ljudima.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

U porukama koje su u to vreme razmenjivali preko Skaja, prema tvrdnjama tužilaštva, dogovaraju kako da se "reše cinkaroša".

U iskazu pred tužilaštvom, Marko Ljubiša Kan je naveo da mu nije jasno šta su napadači imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa. Rekao je da je poslednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.

U avgustu 2019. godine ranjena su njegova dva bliska prijatelja na terasi lokala u Starom gradu u Budvi, a on je izbegao napad, za koji zna da je bio namenjen njemu.

Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta – 2009. i 2013. godine, i to u Beogradu.