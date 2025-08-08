Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje ginekologu M. M. iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković. Reč je o prvom suđenju u Srbiji koje se vodi za ovakvo krivično delo, pošto su obe bebe preminule.

- Juče su prvi put porodilje bile zajedno u sudnici i iznele svoju priču veoma detaljno - navela je dopisnica Kurira, Aleksandra Dražić.

Svoj komentar za kamere Kurira dala je Marina Mijatović, advokat porodilja:

- Oštećene su rekle sve detaljno, ponovile su svoje iskaze koje su dale i pred tužiocem, mislim da su utvrđenje sve činjenice, one su bile izložene nehumanom postupanju u zdravstvenoj ustanovi. Ovo je bilo teško za njih, sve su morale ponovo da proživljavaju i ponavljaju. Odgovorile su na sva pitanja, bile su jasne i precizne, nisu bile kontradiktorne. U nastavku se saslušavaju drugi svedoci, medicinske sestre, a saslušaće se i drugi lekari i veštaci - kaže Mijatović.

Rođena sestra Marice Mihajlović na društvenim mrežama je napisala da očekuje pravdu i savestan rad suda, a advokat Đorđe Banobački navodi da su porodilje adekvatno odgovorile na sva pitanja suda.

