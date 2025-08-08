Nije prva sačekuša koju je preživeo

Nije prva sačekuša koju je preživeo

Slušaj vest

U njega je iz blizine pucao za sada neidentifikovani muškarac, koji se potom dao u beg.

Kako se vidi na fotografijama koje ekskluzivno objavljujemo, a koje su nastale neposredno nakon što je Marko Ljubiša Kan ranjen, njemu je odmah pružena medicinska pomoć.

Foto: Kurir

On sedi na ležaljci pored bazena sa zavijenom glavom, dok mu lekari saniraju povrede. Na ležaljci je i krvav peškir.

Foto: Kurir

Nezvanično, Kan je pre pucnjave bio sa Ognjenom Kažanegrom, takođe osobom koja je od ranije poznata policiji.

Kan je označavan kao bezbednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao.

Snimak pokušaja ubistva Marka Ljubiše Kana

Kako je jutros objavio Kurir, pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana snimljen je kamerama hotela.

Na snimku se vidi muškarac obučen u svetlu garderobu, s tašnicom preko ramena, kako silazi niz stepenice, dolazi tik do Marka Ljubiše Kana i ispaljuje hice iz pištolja.

On se potom dao u beg trčeći ivicom bazena.

Kan i Zvicer - ljuti neprijatelji

Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji. Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda pripremao njegovu likvidaciju.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

Kako se navodi u optužnici, Zvicer je zajedno sa Vušovićem, sredinom 2020. godine u Crnoj Gori i Srbiji organizovao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana.

Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić. Ilić i Savić, podsetimo, uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija sprečila likvidaciju Kana.

Policija o stanju Marka Ljubiše Kana

Ljubiša je zadobio povrede koje nisu opasne po život i ukazana mu je medicinska pomoć.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Budva postupaju po prijavi da je u hotelskom kompleksu nepoznato lice upotrebilo vatreno oružje, prilikom čega je lice M.LJ. zadobilo povrede koje za sada, prema preliminarnim informacijama, nisu opasne po život, i dok se licu pruža medicinska pomoć - saopštila je Uprava policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će izvršiti uviđaj na licu mesta.