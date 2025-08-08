Slušaj vest

U saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije 8. avgusta ove godine, uhapšen je osumnjičeni Đ.S. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika, piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženjima građana „Nove tehnologije“ i „Korak u dobrom pravcu“, u kojima je osumnjičeni Đ.S. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju 12 projekata u ukupnom iznosu od 7.060.000,00 dinara - navodi se u saopštenju.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na dizajniranje i štampu loga projekta, brošura, kataloga, flajera i sl., pri čemu je osumnjičeni je davaocima sredstava podnosila lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 7.060.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom Đ.S. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.