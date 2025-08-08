Slušaj vest

Pripadnik budvanskog ogranka škaljarskog klana Marko Ljubiša Kan ranjen je juče na bazenu hotela u Pržnu, kad je na njega ispaljeno više hitaca, a prema prvim informacijama, na njega je iz neposredne blizine, pucao muškarac, čiji je identitet, kako je nezvanično saopšteno crnogorskim medijima, poznat istražiteljima!

Ljubišu je metak okrznuo i nije zadobio povrede opasne po život, zbrinut je u risanskoj bolnici.

1/5 Vidi galeriju Marko Ljubiša Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu Foto: Kurir, Screenshot

Kako je Pobjedi kazao izvor iz bezbednosnog sektora, s obzirom na činjenicu da je Ljubiša čak pet puta pre ovog napada bio na meti i da je uočeno da njegovo kretanje prate određena lica, inspektori su ga pre dva meseca upozorili da mu je život u opasnosti. Međutim, i nakon toga Ljubiša je nastavio da posećuje mesta na koja je odlazio i pre nego što su mu inspektori saopštili da veruju da je meta.

Policija je nedavno pronašla džip u blizini plaže Crvena glavica, a kako se saznaje, upravo taj automobil dovodi se u vezu sa kriminalnim planom za sada nepoznate osobe koja je imala zadatak da likvidira Ljubišu. Pre toga, u maju je pronađen motocikl, za koji je policija kazala da je pripreman za izvršenje ubistva.

Iz Uprave policije su juče saopštili da su službenici budvanskog Odeljenja bezbednosti postupili po prijavi da je na bazenu hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja i o događaju obavestili službenike Sektora za borbu protiv kriminala.

Dodali su da je sa događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je obavio uviđaj.

Marko Ljubiša Kan u bezbednosnim službama označen je kao vođa budvanske kriminalne grupe koja je bliska škaljarskom klanu.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kako smo ranije pisali, prema informacijama iz istraga o kavačkom klanu i njihovim ograncima, Marko Ljubiša Kan bio je na ništanu Radoja Zvicera, vođe "kavčana" i vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Policija je u januaru 2021. godine, kako je tada saopšteno, sprečila likvidiaciju Marka Ljubiše Kana u Budvi i uhapsila državljane Srbije, Lazara Ilića i Strahinju Savića. Obojica su kasnije dovedeni u vezu sa vračarskim klanom i nalaze se na optužnici sa pripadnicima te kriminalne grupe.

U sudskom postupku koji je usledio nakon što je optužnica potvrđena, Lazar Ilić, Strahinja Savić i još dve osobe, oslobođeni su optužbe da su planirali da ubiju Ljubišu Kana, jer, kako je obrazloženo tada, nema dokaza.