Takozvana kosovska policija intenzivno traga za Đorđem Radomirovićem (34) iz Novog Pazara, koji je 7. avgusta oko 15.45 časova pobegao iz zatvora u Severnoj Mitrovici! Građani se mole da, ukoliko ga primete, odmah pozovu broj 192 ili se obrate najbližoj policijskoj stanici.

Radomirović je poznat kao opasni kriminalac koji od 2014. godine izdržava kaznu zbog ubistva Mirka Vulovića (30). Osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora, a do isteka kazne mu je ostalo još tri godine i sedam meseci.

Navodno, tokom izdržavanja kazne imao je "napredni status" i bio je među zatvorenicima koji ispunjavaju uslove za potencijalno uslovno puštanje na slobodu.

Podsećanja radi, Radomirović je 2014. godine ispred kafića „Tajm“ u Lešku kod Leposavića pucao na braću Mirka (30) i Mladena Vulovića (29). On je tada ušao u kafić, odmah isključio muziku i upitao: „Ko sme da je ponovo pusti?“. Kada su vlasnici pokušali da ga smire, pozvao ih je da „izađu i popričaju“, a potom izvadio pištolj i ispalio više metaka u njih dvojicu. Stariji Vulović (30) je preminuo na putu za bolnicu, a mlađi brat je teško ranjen u grudi, ali se nalazio van životne opasnosti i uspeo je da pukom srećom - preživi.

Radomirović je sa samo 22 godine imao debeo dosije u policiji u Novom Pazaru. Počeo je s tučama i krađama, a potom i oružanim pljačkama. U Novom Pazaru je, kako se sumnja, preteći pištoljem opljačkao nekoliko radnji i poštu, a kad je pušten iz pritvora, usred dana je sa saučesnicima upao u jednu banku i iz nje oteo oko 200.000 dinara.

Potom je pobegao u obližnji Leposavić. Tamo je opljačkao benzinsku pumpu, ali upravo kad je tzv. kosovska policija planirala hapšenje, počinio je ubistvo u Lešku.

Prema dostupnim podacima, Đorđe Radomirović je rođen 25. jula 1991. godine u Novom Pazaru. On je državljanin Srbije i ima prijavljenu adresu u selu Dolac u Novom Pazaru. Visok je 180 centimetara, težak 92 kilograma i ima braon boju kose i očiju. Na telu ima brojne tetovaže.

Policija je nakon njegovog bekstva pojačala mere bezbednosti i postavila kontrolne punktove širom severa Kosova, uključujući i specijalne jedinice sa psima tragačima. Apeluje na građane da budu oprezni, da ostanu mirni i da sve informacije o mogućem kretanju odbeglog osuđenika prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Potraga za Đorđem Radomirovićem i dalje traje.

