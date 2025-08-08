Slušaj vest

U mirnom naselju Aerodrom u Kragujevcu, u jednoj stambenoj zgradi, stanari već mesecima, kako tvrde za Kurir, prolaze kroz pravu agoniju i to sve zbog jedne komšinice!

Nekoliko žitelja višespratnice nam je ispričalo da svakodnevno trpe verbalno, psihičko, pa i fizičko nasilje od strane jedne žene. Prema njihovim tvrdnjama, ta žena koja živi u istoj zgradi, svakodnevno uznemirava ljude u svim stanovima, preti im, psuje, škraba po zidovima i hodnicima zgrade, juri komšije nožem, a napada čak i decu, zbog čega su naši sagovornici naročito zabrinuti.

Na jednoj od fotografija, koje su nam dostavili stanari zgarade, vidi se poruka ispisana u liftu: "Ubijam golim rukama, prva sam došla je l vam jasno?".

- Ovo su reči koje su dočekale mog sina kada je krenuo u školu. Bio je u šoku. Od tada ne sme da se vozi liftom. Ne želi ni da izlazi da se igra ispred zgrade, sve zbog nje. Jednom je uplakan došao kući, doživeo je pravu traumu, jer ga je pomahnitala žena jurila i želela da ga polije vrelom kafom. Moje dete ima traume, ona je komšinica iz pakla, svi smo u strahu i želimo da se ova agonija prekine dok neko nije nastradao - počinje priču jedna majka iz naselja Aerodrom koja je imala problema sa, kako kaže, "komšinicom iz pakla".

1/3 Vidi galeriju Poruke koja komšinice ostavlja u liftu Foto: Privatna Arhiva

Još jezivije je, kako navode uznemirene komšije, to što komšinica piše spiskove stanara koje "treba likvidirati", da preti smrću svakome ko joj se zameri. Objašnjavaju da se dešava i da uzme nož i juri ljude po hodnicima, kao i da vređa komšije na nacionalnoj osnovi.

- Moje dete ne ide više napolje, ne usuđuje se. Bilo ih je više ispred zgrade kad ih je počela psovati, vikati da su “kreteni” i “životinje”, da će ih “izlomiti jednog po jednog”. Pa, da li je to normalno? - pita se druga zabrinuta majka.

Stanari navode da su počeli da zaključavaju decu u stanovima, da više ne koriste lift, a da noću ne spavaju jer komšinica lupa, viče i zvoni im na vrata u kasnim satima.

- Ne smeš da prođeš hodnikom. Lupa po vratima, skida prekidače, udara po liftu, ostavlja poruke mržnje, nekakve spiskove za odstrel. Preti svima da će ih ubiti. Nije više stvar straha, ovo je psihička tortura! Mi smo zatvorenici u sopstvenim domovima! - navodi stariji stanar.

,,Prva sam došla" Kako su nam komšije ispričali, žena koja im pravi problem se naglo promenila kada su nova lica počela da dolaze u zgradu, prema njihovim rečima, ranije je volela da popije kafu sa komšijama, smeškala se i bila prijatna. - Dolazila je pre 5 godina kod moje majke i ispijala kafu satima sa njom, pričala je o svojoj deci, ništa nije ukazivalo na to da će ovoliko da nas zamrzi. Ona je umislila da su njoj svi u zgradi neprijatelji, stalno navodi kako je prva ovde došla, kako su oni došli poslednji, kako su manje vredni, govori kako su drugi ljubomorni na nju, stvarno strašno - priča nam zabrinuta komšinica.

Kako navode stanari, policija i Hitna pomoć dolaze gotovo svako veče po njihovom pozivu, ali se situacija ne menja.

- Bila je više puta privođena. Svaki dan je odvodi policija ili Hitna pomoć, ali je nakon kratkog vremena ponovo vraćaju i ona nastavlja po starom. Mi više ne znamo kome da se obratimo. Ona se samo vrati još agresivnija nego ranije - kaže jedan komšija.

Dodaju i da, prema njihovim saznanjima, komšinica ima zdravstveni karton i da je psihički obolela, ali da živi sama i da niko ne preduzima ništa kako bi se i ona zbrinula, a komšije zaštitile.

Stanari zgrade spremili su čak i peticiju sa opisom svih događaja i pretnji ne bi li se nekako zaštitili, ali peticiju zbog straha, kako saznajemo, nisu svi postpisali.

Peticija koju su stanari zgrade napisali Foto: Printscreen

- Ljudi neće da se zamere. Boje se. A i šta da potpišu kad misle da nema pomoći? Mnogi su već pokušali da se isele. Neki bi dali stanove u zakup, samo da odu odavde. Mi se bojima da će ona na kraju stvartno da naudi nekome, može u tom nekom nervnom rastrojstvu i pod naletom agresije da stvarno udari neko dete ili ne daj bože uradi nešto gore. Mi samo želimo da nama neko pomogne, ali da mogne i njoj, jer ona žena ima očigledno zdravstveni problem - rekla nam je baka koja živi sama u zgradi u kragujevačkom naselju Aerodrom.

U peticiji, između ostalog stoji: "Ne smemo da prolazimo hodnikom slobodno. Preti nožem stanarima, piše spiskove za likvidaciju, udara lift, skida prekidače, viče po hodniku. Policija je upoznata, ali ona nastavlja sa maltretiranjem.“

Strah ne jenjava Stanari mole institucije da reaguju i zaštite ih, ali i da se pomogne osobi ukoliko joj je potrebna medicinska pomoć. – Niko ovde ne želi linč. Ali ako neko ima psihički problem, treba mu lečenje, a ne da noću preti da će "ubiti decu golim rukama". U strahu smo, ne smem da pustim dete da se igra ispred zgrade, ne sme da ide do prodavnice sam, želimo samo da se smiri, da nas više ne maltretira, ovo je prava agonija! Plašim se da ne ode predaleko, plašim se da neko ne nastrada – zaključuje jedan od potpisnika peticije.

Kurir je kontaktirao Policijsku upravu u Kragujevcu, kao i Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu, povodom navoda stanara.

Iz obe institucije je potvrđeno da se protiv pomenute osobe ne vodi nijedan predmet niti kakav postupak u vezi sa navodima komšija.