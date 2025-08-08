Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, Uprave granične policije i Uprave carina, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.Ć. (18) i jednog sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, kako je saopšteno iz MUP, kod osumnjičenih pronašla oko 500 grama biljne materije zelene boje nalik na marihuanu, a koja im je prethodno stigla avionom kao pošiljka iz Madrida.

Osumnjičenom V.Ć. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, dok će protiv sedamnaestogodišnjaka biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Ne propustiteHronikaPOGLEDAJTE KAKO JE DEVOJKA SPAKOVALA 45 KESA MARIHUANE U DVA KOFERA: Državljanka Mađarske se iz Bankoka uputila u Tiranu, ali je zaustavljena u Beogradu (foto)
MixCollage-19-Mar-2025-01-35-PM-165.jpg
HronikaRAZBIJEN BEOGRADSKI NARKO-BUNKER! Zaplenjeno skoro 60 kg narkotika, dvojica uhapšena! (foto, video)
droga.jpg
HronikaU DVE AKCIJE UHAPŠENA DVOJICA U NOVOM SADU ZBOG VELIKE KOLIČINE NARKOTIKA! Kod jednog nađeno skoro 3 kg marihuane i kokaina, kod drugog paketići
policija.jpg
HronikaZAPLENA VREDNA 33.000 EVRA! Carinici na Horgošu oduzeli vredni tovar, pogledajte kako je spakovan (FOTO)
4.jpg