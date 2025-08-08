Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, Uprave granične policije i Uprave carina, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.Ć. (18) i jednog sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je, kako je saopšteno iz MUP, kod osumnjičenih pronašla oko 500 grama biljne materije zelene boje nalik na marihuanu, a koja im je prethodno stigla avionom kao pošiljka iz Madrida.