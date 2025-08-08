MUP
TINEJDŽERI DOBILI PAKET IZ MADRIDA PA ODMAH UHAPŠENI: Šokantna akcija beogradske policije, sve je počelo na aerodromu!
Lisice stavljene V. Ć. (18) i maloletniku (17) nakon što je kod njih pronađena droga
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, Uprave granične policije i Uprave carina, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.Ć. (18) i jednog sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je, kako je saopšteno iz MUP, kod osumnjičenih pronašla oko 500 grama biljne materije zelene boje nalik na marihuanu, a koja im je prethodno stigla avionom kao pošiljka iz Madrida.
Osumnjičenom V.Ć. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, dok će protiv sedamnaestogodišnjaka biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
