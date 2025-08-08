JAČI OD METKA! MARKO LJUBIŠA KAN PREŽIVEO ŠESTI ATENTAT: Na meti od 2009. godine, ZVICER MU JE LJUTI NEPRIJATELJ, a nišanili ga i u Beogradu!
Visokopozicionirani pripranik škaljarskog klana je od 2009. godine do danas nekoliko puta bio na meti plaćenih ubica, čak tri puta je bio ranjavan
Marko Ljubiša Kan, koji važi za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, preživeo je šesti atentat, a dva puta je izbegao smrt u Beogradu!
Na njega je u četvrtak popodne, kako se sumnja, plaćeni ubica pucao dok je bio na bazenu jednog hotela u Pržnu, a metak ga je okrznuo po glavi. Pokušaj likvidacije snimile su kamere, a snimak je dospeo u javnost.
Pištolj ispod peškira
Na njemu se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira.
- Pošto je ispalio više hitaca, muškarac je trčeći pobegao sa bazena. Nastala je panika, ljudi su počeli da beže, neki su skočili u bazen od šoka. Spasioci i osoblje odmah su priskočili Kanu u pomoć, a tu se našao i lekar iz Kosovske Mitrovice. Ranjeni je potom prevezen u risansku bolnicu gde su mu konstatovane lake povrede - kaže izvor.
Kako pišu crnogorski mediji, pozivajući se na izvore iz istrage, policija je identifikovala muškarca koji je pucao u Ljubišu, a nedaleko od mesta pucnjave nađen je džip koji se dovodi u vezu sa ovim krivičnim delom.
- S obzirom na činjenicu da je Ljubiša čak pet puta pre ovog napada bio na meti i da je uočeno da njegovo kretanje prate određena lica, inspektori su ga pre dva meseca upozorili da mu je život u opasnosti. Međutim, i nakon toga Ljubiša je nastavio da posećuje mesta na koja je odlazio i pre nego što su mu inspektori saopštili da veruju da je meta. Policija je nedavno pronašla džip u blizini plaže Crvena glavica, a upravo taj auto dovodi se u vezu sa kriminalnim planom, za sada nepoznate osobe, koja je imala zadatak da likvidira Ljubišu. Pre toga, u maju je pronađen motocikl, za koji je policija kazala da je pripreman za izvršenje ubistva - rekao je izvor za Pobjedu.
Rat klanova bukti
Istražitelji veruju, kako dodaju izvori, da je ovaj pokušaj ubistva još jedan pokazantelj da se rat između dva zavađena kotorska klana, kavačkog i škaljarskog, sve više razbuktava. Naime, izvori podsećaju da je Kan svojevremeno bio na meti kavačkog klana na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom, a nišanili su ga plaćenici iz vračarske kriminalne grupe, na čijem je čelu bio Beograđanin Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara.
- Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji. Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem pripremao njegovu likvidaciju. Zvicer i Vušović terete se da su sredinom 2020, u Crnoj Gori i Srbiji, organizovali kriminalnu grupu čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana - podseća izvor i dodaje:
- Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Kraljevčanin Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić, takođe državljanin Srbije. Ilić i Savić uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija sprečila likvidaciju Kana.
Lazaru Iliću, podsetimo, sudi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu zajedno sa ostalim pripadnicima vračarskog klana. Njemu se u Srbiji sudi kao direktnom izvršiocu ubistva Aleksandra Šarca u TC "Ušće" u oktobru 2020.
- Posle zločina u "Ušću", saradnici su, prema optužnici prebacili Ilića i Savića u Crnu Goru i dodeli li im novi zadatak - pojašnjava izvor. Inače, Ilić i Savić uhapšeni su 2021. u štek-stanu u Budvi i tokom suđenja negirali su krivicu.
Kan: Ne poznajem ih
Kao svedok u tom postupku, prama pisanju crnogorskih medija, saslušan je i Marko Ljubiša Kan koji je rekao da napadače niti organizatore njegovog ubistva ne poznaje. U iskazu pred tužilaštvom, naveo je i da mu nije jasno šta su oni imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa. Rekao je da je u to vreme imao, ali i da i dalje poseduje blindirani "mercedes", objašnjavajući da je taj pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.
Prema nezvaničninim informacijama Vijesti, Kan je pre ranjavanja bio u širem društvu, ali je neposredno pre pucnjave ostao sam s Ognjenom Kažanegrom, takođe osobom koja je u policijskoj evidenciji označena kao operativno interesantno lice. On nije povređen u pucnjavi. Pre manje od mesec dana, 25. jula, policija je pretresala kuće i imovinu Kana i Kažanegre u Budvi.
Jedan od ključnih dokaza protiv Lazara Ilić, Strahinje Savić i ostalih bila je i presretnuta Skaj komunikacija.
- Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg'o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi, auuu ja reko', a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže... Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k'o drvo, hahahaha - pisalo je u jednoj od presretnutih poruka pripadnika kriminalne grupe kojoj se pred podgoričkim Višim sudom sudilo za pokušaj likvidacije Marka Ljubiše Kana u januaru 2021. u Budvi.
x Beograd 2009. godina - ranjen je u vrat ispred "Arene", posle utakmice Partizan - Panatinaikos.
x Beograd 2013. godina - ponovo je teško ranjen na Novom Beogradu, kada je pucano na njegov "golf". Pogodila su ga četiri metka u grudi i vrat. Sam je uspeo da se doveze do Hitne pomoći, gde je rekao svoje ime i izgubio svest.
x Budva 2019. godina - napadač ispalio rafal iz "kalašnjikova" ka Marku Lubiši, Goranu Slovniću i Goran Markoviću. Nekoliko metaka pogodilo je Slovinića i Markovića, ali je Ljubiša ostao nepovređen.
x Budva 2021. godina - uhapšeni državljani Srbije Lazar Ilić i Strahinja Savić zbog sumnje da su spremali njegovu likvidaciju. Ilić i Savić označeni su kao pripadnici vračarskog klana
x Budva 2025. godina - u maju je u Buvi pronađen motor za koji policija sumnja da je bio spreman za korišćenje u likvidaciji, a uhapšena su dvojica državljana Srbije i jedan Budvanin.