x Beograd 2009. godina - ranjen je u vrat ispred "Arene", posle utakmice Partizan - Panatinaikos.

x Beograd 2013. godina - ponovo je teško ranjen na Novom Beogradu, kada je pucano na njegov "golf". Pogodila su ga četiri metka u grudi i vrat. Sam je uspeo da se doveze do Hitne pomoći, gde je rekao svoje ime i izgubio svest.

x Budva 2019. godina - napadač ispalio rafal iz "kalašnjikova" ka Marku Lubiši, Goranu Slovniću i Goran Markoviću. Nekoliko metaka pogodilo je Slovinića i Markovića, ali je Ljubiša ostao nepovređen.

x Budva 2021. godina - uhapšeni državljani Srbije Lazar Ilić i Strahinja Savić zbog sumnje da su spremali njegovu likvidaciju. Ilić i Savić označeni su kao pripadnici vračarskog klana

x Budva 2025. godina - u maju je u Buvi pronađen motor za koji policija sumnja da je bio spreman za korišćenje u likvidaciji, a uhapšena su dvojica državljana Srbije i jedan Budvanin.