Marko Ljubiša Kan, koji važi za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, preživeo je šesti atentat, a dva puta je izbegao smrt u Beogradu!

Na njega je u četvrtak popodne, kako se sumnja, plaćeni ubica pucao dok je bio na bazenu jednog hotela u Pržnu, a metak ga je okrznuo po glavi. Pokušaj likvidacije snimile su kamere, a snimak je dospeo u javnost.

Pištolj ispod peškira

Na njemu se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira.

- Pošto je ispalio više hitaca, muškarac je trčeći pobegao sa bazena. Nastala je panika, ljudi su počeli da beže, neki su skočili u bazen od šoka. Spasioci i osoblje odmah su priskočili Kanu u pomoć, a tu se našao i lekar iz Kosovske Mitrovice. Ranjeni je potom prevezen u risansku bolnicu gde su mu konstatovane lake povrede - kaže izvor.

Marko Ljubiša Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu

Kako pišu crnogorski mediji, pozivajući se na izvore iz istrage, policija je identifikovala muškarca koji je pucao u Ljubišu, a nedaleko od mesta pucnjave nađen je džip koji se dovodi u vezu sa ovim krivičnim delom.

- S obzirom na činjenicu da je Ljubiša čak pet puta pre ovog napada bio na meti i da je uočeno da njegovo kretanje prate određena lica, inspektori su ga pre dva meseca upozorili da mu je život u opasnosti. Međutim, i nakon toga Ljubiša je nastavio da posećuje mesta na koja je odlazio i pre nego što su mu inspektori saopštili da veruju da je meta. Policija je nedavno pronašla džip u blizini plaže Crvena glavica, a upravo taj auto dovodi se u vezu sa kriminalnim planom, za sada nepoznate osobe, koja je imala zadatak da likvidira Ljubišu. Pre toga, u maju je pronađen motocikl, za koji je policija kazala da je pripreman za izvršenje ubistva - rekao je izvor za Pobjedu.

Rat klanova bukti

Istražitelji veruju, kako dodaju izvori, da je ovaj pokušaj ubistva još jedan pokazantelj da se rat između dva zavađena kotorska klana, kavačkog i škaljarskog, sve više razbuktava. Naime, izvori podsećaju da je Kan svojevremeno bio na meti kavačkog klana na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom, a nišanili su ga plaćenici iz vračarske kriminalne grupe, na čijem je čelu bio Beograđanin Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara.


Radoje Zvicer

- Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji. Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem pripremao njegovu likvidaciju. Zvicer i Vušović terete se da su sredinom 2020, u Crnoj Gori i Srbiji, organizovali kriminalnu grupu čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana - podseća izvor i dodaje:

- Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Kraljevčanin Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić, takođe državljanin Srbije. Ilić i Savić uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija sprečila likvidaciju Kana.

Lazaru Iliću, podsetimo, sudi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu zajedno sa ostalim pripadnicima vračarskog klana. Njemu se u Srbiji sudi kao direktnom izvršiocu ubistva Aleksandra Šarca u TC "Ušće" u oktobru 2020.


Lazar Ilić

- Posle zločina u "Ušću", saradnici su, prema optužnici prebacili Ilića i Savića u Crnu Goru i dodeli li im novi zadatak - pojašnjava izvor. Inače, Ilić i Savić uhapšeni su 2021. u štek-stanu u Budvi i tokom suđenja negirali su krivicu.

Kan: Ne poznajem ih

Kao svedok u tom postupku, prama pisanju crnogorskih medija, saslušan je i Marko Ljubiša Kan koji je rekao da napadače niti organizatore njegovog ubistva ne poznaje. U iskazu pred tužilaštvom, naveo je i da mu nije jasno šta su oni imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa. Rekao je da je u to vreme imao, ali i da i dalje poseduje blindirani "mercedes", objašnjavajući da je taj pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.

Bio sa Kažanegrom

Prema nezvaničninim informacijama Vijesti, Kan je pre ranjavanja bio u širem društvu, ali je neposredno pre pucnjave ostao sam s Ognjenom Kažanegrom, takođe osobom koja je u policijskoj evidenciji označena kao operativno interesantno lice. On nije povređen u pucnjavi. Pre manje od mesec dana, 25. jula, policija je pretresala kuće i imovinu Kana i Kažanegre u Budvi.

Jedva čekam da ga ubijem

Jedan od ključnih dokaza protiv Lazara Ilić, Strahinje Savić i ostalih bila je i presretnuta Skaj komunikacija.
- Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg'o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi, auuu ja reko', a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže... Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k'o drvo, hahahaha - pisalo je u jednoj od presretnutih poruka pripadnika kriminalne grupe kojoj se pred podgoričkim Višim sudom sudilo za pokušaj likvidacije Marka Ljubiše Kana u januaru 2021. u Budvi.

Hronologija atentata na Kana

x Beograd 2009. godina - ranjen je u vrat ispred "Arene", posle utakmice Partizan - Panatinaikos.

x Beograd 2013. godina - ponovo je teško ranjen na Novom Beogradu, kada je pucano na njegov "golf". Pogodila su ga četiri metka u grudi i vrat. Sam je uspeo da se doveze do Hitne pomoći, gde je rekao svoje ime i izgubio svest.

x Budva 2019. godina - napadač ispalio rafal iz "kalašnjikova" ka Marku Lubiši, Goranu Slovniću i Goran Markoviću. Nekoliko metaka pogodilo je Slovinića i Markovića, ali je Ljubiša ostao nepovređen.

x Budva 2021. godina - uhapšeni državljani Srbije Lazar Ilić i Strahinja Savić zbog sumnje da su spremali njegovu likvidaciju. Ilić i Savić označeni su kao pripadnici vračarskog klana

x Budva 2025. godina - u maju je u Buvi pronađen motor za koji policija sumnja da je bio spreman za korišćenje u likvidaciji, a uhapšena su dvojica državljana Srbije i jedan Budvanin.




