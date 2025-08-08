Slušaj vest

On dodaje da se među crnogorskom policijom govori i da je ovaj pokušaj atentata povezan sa onim u Španiji, kada je u Barseloni ranjen crnogorski državljanin Predrag Vujošević.

- S obzirom na vremensku distancu između pucnjave u Budvi i Barseloni, postoji velika verovatnoća da će istraga ići u pravcu utvrđivanja veze između pokušaja ubistva Vujoševića i pokušaja likvidacije Marka Ljubiše Kana, koji je juče ranjen u Budvi - zaključuje on.

Podsećamo, Marko Ljubiša Kan je ranjen juče na bazenu jednog hotelskog kompleksa u Budvi.

Na njega je pucao muškarac obučen u svetlu garderobu, s tašnicom preko ramena, koji je sišao niz stepenice i iz blizine ispalio metak.

On se potom dao u beg trčeći ivicom bazena.

Nezvanično, Kan je pre pucnjave bio u društvu Ognjena Kažanegre, koji je takođe od ranije poznat policiji.

Kan je označavan kao bezbednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao.

Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji.

Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda pripremao njegovu likvidaciju.

