Slušaj vest

On dodaje da se među crnogorskom policijom govori i da je ovaj pokušaj atentata povezan sa onim u Španiji, kada je u Barseloni ranjen crnogorski državljanin Predrag Vujošević.

- S obzirom na vremensku distancu između pucnjave u Budvi i Barseloni, postoji velika verovatnoća da će istraga ići u pravcu utvrđivanja veze između pokušaja ubistva Vujoševića i pokušaja likvidacije Marka Ljubiše Kana, koji je juče ranjen u Budvi - zaključuje on.

Foto: Kurir

Podsećamo, Marko Ljubiša Kan je ranjen juče na bazenu jednog hotelskog kompleksa u Budvi.

Na njega je pucao muškarac obučen u svetlu garderobu, s tašnicom preko ramena, koji je sišao niz stepenice i iz blizine ispalio metak.

On se potom dao u beg trčeći ivicom bazena.

Nezvanično, Kan je pre pucnjave bio u društvu Ognjena Kažanegre, koji je takođe od ranije poznat policiji.

Foto: Screenshot

Kan je označavan kao bezbednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao.

Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji.