U Beogradu je, u još jednoj velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zaplenjena veća količina narkotika i uhapošena je jedna osoba, saznaje Kurir!

Prema rečima našeg izvora, pronađeno je i zaplenjeno oko 60 kilograma marihuane.

- Lisice su stavljene na ruke osumnjičenom H. Š. - dodao je izvor Kurira.

Istraga je u toku. 

