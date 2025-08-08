Akcija VJT u Beogradu i policije
JOŠ JEDNA VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: Pronađeno 60 kilograma marihuane, osumnjičeni odmah uhapšen!
Lisice stavljene na ruke osumnjičenom H. Š.
U Beogradu je, u još jednoj velikoj akciji policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zaplenjena veća količina narkotika i uhapošena je jedna osoba, saznaje Kurir!
Prema rečima našeg izvora, pronađeno je i zaplenjeno oko 60 kilograma marihuane.
- Lisice su stavljene na ruke osumnjičenom H. Š. - dodao je izvor Kurira.
Istraga je u toku.
