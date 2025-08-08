Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili suA. V. (25) iz ovog grada i I. D. (40) iz okoline Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

- Pretresom više lokacija koje su osumnjičeni koristili, inspektori novosadske kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom stanicom Obrenovac i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su više od 30 kilograma marihuane i osam litara amfetaminskog ulja, tri pištolja, prigušivač i oko 300 komada municije - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Takođe, zaplenjeno je 15 kg praha za uvećanje smese narkotika, četiri digitalne vage i 4,5 litara ulja koje se koristi za proizvodnju amfetamina.

Deo zaplenjenih narkotika oduzet je prilikom primopredaje između dvojice osumnjičenih, kada je A. V. pokušao da pobegne policijskim službenicima i odbacio kesu sa marihuanom.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Oružje i municija pronađeni su na lokaciji koju koristi I. D. pa se on tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.