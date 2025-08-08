VELIKA AKCIJA NOVOSADSKE POLICIJE! Dileri pohapšeni na primopredaji, zaplenjeno oko 50 kilograma droge (foto)
Novosadska policija uhapsila je A. V. iz Novog Sada i I. D. iz okoline Obrenovca zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili suA. V. (25) iz ovog grada i I. D. (40) iz okoline Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.
- Pretresom više lokacija koje su osumnjičeni koristili, inspektori novosadske kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom stanicom Obrenovac i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, zaplenili su više od 30 kilograma marihuane i osam litara amfetaminskog ulja, tri pištolja, prigušivač i oko 300 komada municije - piše u saopštenju PU Novi Sad.
Takođe, zaplenjeno je 15 kg praha za uvećanje smese narkotika, četiri digitalne vage i 4,5 litara ulja koje se koristi za proizvodnju amfetamina.
Deo zaplenjenih narkotika oduzet je prilikom primopredaje između dvojice osumnjičenih, kada je A. V. pokušao da pobegne policijskim službenicima i odbacio kesu sa marihuanom.
Protiv njega će biti podneta krivična prijava i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Oružje i municija pronađeni su na lokaciji koju koristi I. D. pa se on tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Obojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.