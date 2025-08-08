Slušaj vest

Tokom prva četiri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija u Srbiji otkrila je čak 19.000 prekršaja prekoračenja brzine, a među njima 2.200 u zonama pešačkih prelaza, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U okviru ove akcije, koja se sprovodi istovremeno u 34 evropske zemlje članice ROADPOL-a, kontrolisano je više od 28.000 vozila. Osim prekoračenja brzine, zabeleženo je i oko 4.500 drugih saobraćajnih prekršaja.

Akcija traje do nedelje, 10. avgusta, a policija će tokom vikenda biti maksimalno angažovana, koristeći sve raspoložive uređaje za merenje brzine – ručne radare, video nadzor, presretače i merenje prosečne brzine na auto-putevima.

Iz MUP-a apeluju na vozače da budu strpljivi i oprezni, posebno zbog gužvi koje se očekuju tokom vikenda, usled pojačanog turističkog saobraćaja.