Slušaj vest

Tokom prva četiri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija u Srbiji otkrila je čak 19.000 prekršaja prekoračenja brzine, a među njima 2.200 u zonama pešačkih prelaza, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U okviru ove akcije, koja se sprovodi istovremeno u 34 evropske zemlje članice ROADPOL-a, kontrolisano je više od 28.000 vozila. Osim prekoračenja brzine, zabeleženo je i oko 4.500 drugih saobraćajnih prekršaja.

Akcija traje do nedelje, 10. avgusta, a policija će tokom vikenda biti maksimalno angažovana, koristeći sve raspoložive uređaje za merenje brzine – ručne radare, video nadzor, presretače i merenje prosečne brzine na auto-putevima.

Iz MUP-a apeluju na vozače da budu strpljivi i oprezni, posebno zbog gužvi koje se očekuju tokom vikenda, usled pojačanog turističkog saobraćaja.

– Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima na putu, kako bismo očuvali bezbednost svih učesnika – poručuju iz policije.

Ne propustiteHronikaPOTERA NA ZVEZDARI! Policija zaustavila "fijat", vozač dao gas i udario policajca - drama se nastavlja
IMG_20240319_103414.jpg
HronikaSEO ZA VOLAN SA SKORO 4 PROMILA! Saobraćajci u Boru i Majdanpeku radili punom parom, vozači završili na trežnjenju!
alkotest-damir-dervisagic.jpg
HronikaGAZIO "BMW" VIŠE OD 200 NA SAT! Nasilnička vožnja na putu Subotica - Sombor: Policija ga uhvatila i isključila iz saobraćaja
presretaci-saobracajna-policija-foto-nenad-kostic--5.jpg
HronikaBAKA SA SVE ŠTAPOM POKUŠALA DA PREĐE AUTO-PUT! Pogledajte nesvakidašnji prizor i reakciju policajaca, zaustavili kolonu vozila i evo šta su uradili (video)
Screenshot 2025-03-19 163036.jpg