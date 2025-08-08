Slušaj vest

Na mesto gde se dogodila saobraćajna nesreća odmah su upućeni vatrogasci iz Vladičinog Hana, četiri spasioca sa dva vozila, kao i ekipa Hitne pomoći.

Brzom intervencijom, vatrogasci su izvukli povređene iz smrskanog vozila i predali ih medicinskom timu, koji ih je zbrinuo i prevezao u bolnicu.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku i treba da utvrdi tačne okolnosti nezgode,

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

