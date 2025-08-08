Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili suV. T. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

- Prilikom pretresa njegove kuće u okolini Sremske Mitrovice, policija je pronašla i oduzela 99 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, 20 grama belog praha za koji se sumnja da je kokain, 78 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagu i pištolj - piše u saopštenju.

Droga i oružje koje je policija pronašla prilikom pretresa Foto: MUP Srbije

 Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Kurir.rs)

Ne propustiteHronikaVELIKA AKCIJA NOVOSADSKE POLICIJE! Dileri pohapšeni na primopredaji, zaplenjeno oko 50 kilograma droge (foto)
droga.png
HronikaJOŠ JEDNA VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: Pronađeno 60 kilograma marihuane, osumnjičeni odmah uhapšen!
2.jpg
HronikaHOROR U TAKOVSKOJ: Nasilnik razbio staklo, tukao oca pred bebom i ženom, TUŽILAŠTVO GA ZADRŽALO!
455.jpg
HronikaMUP: Nije bilo pucnjave u Bulevaru oslobođenja na Voždovcu
loznica--policija.jpg