Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili suV. T. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

- Prilikom pretresa njegove kuće u okolini Sremske Mitrovice, policija je pronašla i oduzela 99 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, 20 grama belog praha za koji se sumnja da je kokain, 78 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagu i pištolj - piše u saopštenju.

Droga i oružje koje je policija pronašla prilikom pretresa

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.