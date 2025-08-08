Slušaj vest

Danas je na magistralnom putu Užice – Zlatibor došlo je do saobraćajne nezgode kada su se sudarili putničko vozil i motor.

- Došlo je do kontakta automobila i dvotoćkaša. Motor je završio oboren na kolovozu, a njegovi delovi su rasuti. Na svu sreću nije bilo nastradalih lica u ovoj nezgodi - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Dok je trajao uviđaj, saobraćaj na ovoj deonici se odvijao otežano.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

Rina

