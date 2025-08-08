Hronika
ŽESTOK SUDAR DVOTOČKAŠA I AUTOMOBILA KOD ZLATIBORA: Delovi vozila svuda po putu, saobraćaj skoro nemoguć! Evo kakvo je stanje učesnika (FOTO)
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode
Danas je na magistralnom putu Užice – Zlatibor došlo je do saobraćajne nezgode kada su se sudarili putničko vozil i motor.
- Došlo je do kontakta automobila i dvotoćkaša. Motor je završio oboren na kolovozu, a njegovi delovi su rasuti. Na svu sreću nije bilo nastradalih lica u ovoj nezgodi - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Dok je trajao uviđaj, saobraćaj na ovoj deonici se odvijao otežano.
Rina
