Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su S.M. (43) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Kako su saopštili iz Policijske uprave u Boru, on se sumnjiči da je juče zahtevao od doktorke u jednoj ambulanti u Boru da mu prepiše lekove koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, držeći u ruci predmet koji podseća na ručnu bombu.

Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla, a kod njega je nađen privezak u obliku ručne bombe.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

