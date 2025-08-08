Policija brzo reagovala
DRAMA U AMBULANTI U BORU: "Bombom" pretio doktorki i tražio da mu prepiše psihoaktivne lekove!
Policija uhapsila osumnjičenog S. M. (43) iz Bora nakon što je napravio haos u zdravstvenoj ustanovi
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su S.M. (43) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.
Kako su saopštili iz Policijske uprave u Boru, on se sumnjiči da je juče zahtevao od doktorke u jednoj ambulanti u Boru da mu prepiše lekove koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, držeći u ruci predmet koji podseća na ručnu bombu.
Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla, a kod njega je nađen privezak u obliku ručne bombe.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
