Krvavi rat se nastavlja na ulicama Crne Gore. Tokom jučerašnjeg dana u bašti hotela u Budvi usledila je filmska scena. Muškarac obučen u svetlu garderobu s tašnicom preko ramena sišao je niz stepenice nedaleko od hotelskog bazena i došao tik do Marka Ljubiše Kana, a potom ispalio hice iz pištolja.

Napadač je pobegao sa lica mesta, a Ljubiša je lakše povređen. Detalje pucnjave za emisiju "Crna hronika" kod voditeljke Slađane Nedeljković ekskluzivno donosi izvor blizak istrazi.

- Policija pretražuje sve od Budve do Kamenara, pregledaju snimke sa nadzornih kamera i trebalo bi da utvrde da li je ubica bio gost hotela ili ne. Nakon pucnjave cela Budva bila je blokirana, a policija se nalazila na svakom koraku. Znate, Kan je kao mačka, svaki put se izvuče. Iz Hitne pomoći su mi javili da ga je napadač ciljao u glavu, ali ga je samo okrznuo. Na terenu su bile forenzičke ekipe i timovi za uviđaj. Pregledali su svaki pedalj terena, prikupili snimke sa okolnih kamera i ispitali zaposlene u hotelu. Bez obzira na pucnjavu, hotel je nastavio sa radom. Na izlazu iz Budve takođe su se stvarale velike kolone vozila jer je usledio pretres od strane policije - rekao je pred kamerama Kurira izvor blizak istrazi, pa dodao:

Podsećamo, ovo je peti put da je Kan preživeo atentat. O tome kakva je trenutna bezbednosna situacija i koliko je kriminalnih grupa u Crnoj Gori saznali smo od urednika radiotelevizije Podgorica Milana Sekulovića.

- Nakon jednog relativno mirnijeg perioda u obračunima kriminalnih klanova u Crnoj Gori, nedavno smo imali slučaj da je pokušano ubistvo na navodnog pripadnika jednog od ogranaka kriminalnih struktura u Crnoj Gori, škaljarskog klana, gospodina Kana, a jako je zabrinjavajuće što se to desilo na javnom mestu gde cirkuliše veliki broj ljudi i običnih građana - započeo je Sekulović.

Sekulović tvrdi da se na području Crne Gore nalazi 11 kriminalnih grupa:

- Međutim, ono što definitivno znamo je da niko ne može biti i niko nije jači od države, zato ohrabrujemo poteze policije koja rešava sve slučajeve kriminalnih obračuna i hapsi osumnjičene i aktere tih dela. Ono što mi znamo je da u Crnoj Gori postoji 11 registrovanih kriminalnih grupa i problem je što, iako je država svesna da postoje, ipak se te grupe ne gase.

