SRBINU OPEKOTINE PREKRILE SKORO POLA TELA Detalji strašne eksplozije u Grčkoj, poznato stanje povređenih Srba! (FOTO)
Grčka policija je uhapsila vlasnicu apartmana
Petoro srpskih turista povređeni su u eksploziji plinske boce u smeštaju u Asprovalti u Grčkoj u četvrtak 7. avgusta.
Prema saznanjima "Prototeme", devojka (26) je otpuštena iz bolnice "Džordž Papanikolau" u Solunu, dok je muškarac (41) sa teškim telesnim povredama zadržan u bolnici.
Četvoro naših državljana navodno je zadobilo povrede u vidu posekotina od stakla koje je puklo u eksploziji, dok je muškarac (41) zadobio teške opekotine na više mesta na telu.
On je intubiran i nalazi se u stabilnom stanju. On ima opekotine na oko 40 odsto tela.
Grčka policija je uhapsila vlasnicu (86) apartmana. Ona se i dalje nalazi u pritvoru.
"Videla sam ljude koji paniče, neki su se povredili staklom. Bila sam jako uznemirena. Napolju su bili povređeni, jako sam se uznemirila", ispričali su svedoci za pomenuti grčki portal nakon incidenta.
Kurir/Protothema