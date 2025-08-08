Slušaj vest

Petoro srpskih turista povređeni su u eksploziji plinske boce u smeštaju u Asprovalti u Grčkoj u četvrtak 7. avgusta.

Prema saznanjima "Prototeme", devojka (26) je otpuštena iz bolnice "Džordž Papanikolau" u Solunu, dok je muškarac (41) sa teškim telesnim povredama zadržan u bolnici.

Četvoro naših državljana navodno je zadobilo povrede u vidu posekotina od stakla koje je puklo u eksploziji, dok je muškarac (41) zadobio teške opekotine na više mesta na telu.

On je intubiran i nalazi se u stabilnom stanju. On ima opekotine na oko 40 odsto tela.

Grčka policija je uhapsila vlasnicu (86) apartmana. Ona se i dalje nalazi u pritvoru.