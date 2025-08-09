Slušaj vest

Jedan biciklista je oboren večeras u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u Novom Sadu. 

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", do nesreće je došlo na turbo kružnom toku u Fruškogorskoj ulici.

On je prevezen kolima hitne pomoći, a prema prvim informacijama zadobio je povrede glave, dodaje se. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće. 

- Ono što je u ovom slučaju specifično je da na samoj bicklističkoj stazi stoji znaj "obrnuti trougao" koji pokazuje da su biciklisti praktično na sporednom putu, a da pravo prvenstva imaju vozila - navodi "192_rs".

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOBOREN BICIKLISTA U SELU KOD PROKUPLJA: Stariji muškarac u teškom stanju, u udesu učestvovao i kamion beogradskih tablica
udaren biciklista.jpg
PolitikaSRAMOTA JE ŠTO POLITIZUJU NESREĆU, JA I SAD NE ZNAM KO JE TAJ VOŠTINIĆ: Vozač Nemanja za Kurir: Kriv sam jedino što sam malo popio
xxxx-beta-milan-obradovic.jpg
BeogradVOZAČ "MERCEDESA" OBORIO BICIKLISTU: Saobraćajka u centru Batajnice, povređena osoba hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu
1678699350166843719016447604311557472245hitnapomocrina.jpg
BeogradKAMION GAZI BICIKLISTU! JEZIV SNIMAK IZ SURČINA: Bar milion ljudi u Srbiji ne zna KAKVA IM OPASNOST PRETI u saobraćaju! (VIDEO)
screenshot-20230728-203137.jpg