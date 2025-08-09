Slušaj vest

Jedan biciklista je oboren večeras u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u Novom Sadu.

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", do nesreće je došlo na turbo kružnom toku u Fruškogorskoj ulici.

On je prevezen kolima hitne pomoći, a prema prvim informacijama zadobio je povrede glave, dodaje se.

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće.

- Ono što je u ovom slučaju specifično je da na samoj bicklističkoj stazi stoji znaj "obrnuti trougao" koji pokazuje da su biciklisti praktično na sporednom putu, a da pravo prvenstva imaju vozila - navodi "192_rs".

Uviđajem će biti poznato više detalja.