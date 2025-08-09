Hronika
OBOREN BICIKLISTA Saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Prevezen u bolnicu sa povredom glave
Do incidenta je došlo u večernjim časovima na turbo kružnom toku u Fruškogorskoj ulici u Novom Sadu
Jedan biciklista je oboren večeras u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo u Novom Sadu.
Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", do nesreće je došlo na turbo kružnom toku u Fruškogorskoj ulici.
On je prevezen kolima hitne pomoći, a prema prvim informacijama zadobio je povrede glave, dodaje se.
Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće.
- Ono što je u ovom slučaju specifično je da na samoj bicklističkoj stazi stoji znaj "obrnuti trougao" koji pokazuje da su biciklisti praktično na sporednom putu, a da pravo prvenstva imaju vozila - navodi "192_rs".
Uviđajem će biti poznato više detalja.
