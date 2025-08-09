Slušaj vest

U Urgentni centar u Beogradu, u petak nekoliko minuta nakon ponoći, primljena su dvojica maloletnika (17) sa teškim telesnim povredama glave koje su zadobili u tuči u Obrenovcu.

Nezvanično, u bolnicu je primljen i I.P. (19) sa lakim povredama po ruci.

Kako se saznaje, maloletnici A.S. (17) i A.T. (17) nalaze se van životne opasnosti.

- Tuča je izbila između dve grupe tinjdžera. Kako su svedoci izjavili "obračun" je izbio nakon što je jedan od prebijenih "optužen da je govorio pogrdne stvari o vršnjaku". U tuči su koristili motke i palice. Ono što je zaprepastilo policiju i lekare jeste da su tinejdžeri toliko bili brutalni u batinanju da je jedan maloletnik dobio nagnječenje mozga, a drugi prelom lobanje. Njima je pomoć prvo ukazana u Domu zdravlja u Obrenovcu, ali zbog težine povreda prevezeni su u Urgentni centar u Beogradu.

Treći momak je zadobio lake povrede.

Nakon jezive tuče, nasilnicu su se razbežali i potraga za njima je u toku!

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Kurir.rs/Telegraf)

