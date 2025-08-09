- Tuča je izbila između dve grupe tinjdžera. Kako su svedoci izjavili "obračun" je izbio nakon što je jedan od prebijenih "optužen da je govorio pogrdne stvari o vršnjaku". U tuči su koristili motke i palice. Ono što je zaprepastilo policiju i lekare jeste da su tinejdžeri toliko bili brutalni u batinanju da je jedan maloletnik dobio nagnječenje mozga, a drugi prelom lobanje. Njima je pomoć prvo ukazana u Domu zdravlja u Obrenovcu, ali zbog težine povreda prevezeni su u Urgentni centar u Beogradu.