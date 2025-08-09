Slušaj vest

Muškarac Z. G. (60) oskrnavio je, kako se sumnja dedin grob i izvadio kosti, koje je poneo sa sobom.

Kako se nezvanično saznaje, pre nekoliko dana dogodio se bizaran slučaj, kada je muškarac Z.G. odneo u jednu policijsku stanicu ljudske kosti.

- Kosti je nosio u papirnoj kesi u kojoj je bila lobanja i još neke kosti. Navodno ih je policiji odneo da nastave istraživanje koje je on započeo - rekao je sagovornik upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima čovek je navodno objasnio da je kosti našao u Jagodini i da ih je poneo sa sobom.

- Istragom koja je pokrenuta došlo se do saznanja da je Z.G. u Jagodini protiv njega pre skoro 10 godina podneta prijava zbog sumnje da je oskrnavio dedin grob. Navodno to je uradio jer sumnjao da mu je neko zamenio dedine kosti - rekao je sagovornik.

Posmrtni ostaci prevezeni su na Institut za sudsku medicinu kako bi se utvrdilo čiji su. O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će dalje prduzeti mere protiv Z.G.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteHronikaTUČA TINEJDŽERA U OBRENOVCU: Jedan ima nagnječenje mozga, drugi prelom lobanje
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaOBOREN BICIKLISTA Saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Prevezen u bolnicu sa povredom glave
Kraj drame.jpg
HronikaJAČI OD METKA! MARKO LJUBIŠA KAN PREŽIVEO ŠESTI ATENTAT: Na meti od 2009. godine, ZVICER MU JE LJUTI NEPRIJATELJ, a nišanili ga i u Beogradu!
marko.jpg
HronikaSRBINU OPEKOTINE PREKRILE SKORO POLA TELA Detalji strašne eksplozije u Grčkoj, poznato stanje povređenih Srba! (FOTO)
collage.jpg