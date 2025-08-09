Slušaj vest

Prava drama odigrala se jutros u Zemunu, u Ulici cara Dušana, kada je muškarac pokušao da ubije svoju bivšu partnerku.

Kako se saznaje, sve se dogodilo jutros nešto pre 8 časova.

Prema saznanjima, muškarac je prvo svojim vozilom marke BMW pokušao da udari u vozilo u kojem je bila njegova bivša devojka, ali u tome nije uspeo.

Nakon toga je potegao oružje i iz njega ispalio hice u pravcu vozila u kojem je devojka sedela.

Prema prvim informacijama, u napadu nema povređenih lica. Muškarac je nakon pucnjave pobegao i u toku je intenzivna potraga za njim.

U toku je uviđaj.