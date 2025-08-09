Hronika
MUŠKARAC POKUŠAO DA UBIJE BIVŠU DEVOJKU U ZEMUNU: Zaleteo se kolima u nju, pa počeo da puca
Muškarac je prvo pokušao da udari u vozilo u kojem je bila njegova bivša devojka, ali u tome nije uspeo.
Slušaj vest
Prava drama odigrala se jutros u Zemunu, u Ulici cara Dušana, kada je muškarac pokušao da ubije svoju bivšu partnerku.
Kako se saznaje, sve se dogodilo jutros nešto pre 8 časova.
Prema saznanjima, muškarac je prvo svojim vozilom marke BMW pokušao da udari u vozilo u kojem je bila njegova bivša devojka, ali u tome nije uspeo.
Nakon toga je potegao oružje i iz njega ispalio hice u pravcu vozila u kojem je devojka sedela.
Prema prvim informacijama, u napadu nema povređenih lica. Muškarac je nakon pucnjave pobegao i u toku je intenzivna potraga za njim.
U toku je uviđaj.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši